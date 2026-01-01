Cap per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierte Open-Source-CAPTCHA-Alternative, die Proof-of-Work anstelle von visuellen Rätseln verwendet — kein Tracking, keine Cookies, keine externen Aufrufe.
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Was Sie damit bauen können Cap
Cap ist eine leichtgewichtige Open-Source-CAPTCHA-Alternative, die Formulare und APIs vor Bots schützt, indem sie Proof-of-Work anstelle von visuellen Rätseln verwendet. Anstatt Benutzer aufzufordern, Ampeln oder Zebrastreifen zu identifizieren, führt Cap eine stille SHA-256-Challenge in WebAssembly aus – die für echte Benutzer in Millisekunden gelöst wird, während sie die automatisierte Übermittlung für Bots rechenintensiv macht. Es werden keine Cookies gesetzt, keine Verhaltensdaten gesammelt und keine Anfragen verlassen Ihren eigenen Server.
Das Selbst-Hosting von Cap auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihren Bot-Schutz, ohne Gebühren pro Verifizierung und ohne Abhängigkeit von Diensten wie Google reCAPTCHA oder Cloudflare Turnstile. Ein Admin-Dashboard bietet Challenge-Analysen und die Verwaltung von Site-Keys.
Hauptmerkmale von Cap
Proof-of-Work-Herausforderungen
Die SHA-256-Berechnung läuft unbemerkt in WebAssembly ab, wodurch der Botschutz für echte Benutzer unsichtbar wird, während die Kosten für automatisierte Angriffe steigen.
Keine Nachverfolgung
Es werden keine Cookies gesetzt, keine Verhaltensprofile gesammelt und keine Daten an Drittanbieter-Server gesendet – von Haus aus vollständig DSGVO-konform.
Admin-Dashboard
Überwachen Sie die Abschlussquoten von Herausforderungen, verwalten Sie Site-Schlüssel und überprüfen Sie Bot-Aktivitätsmetriken über das integrierte Analyse-Dashboard.
Leichtgewichtiges Widget
Das clientseitige Widget ist nur ~20KB groß und fügt jeder Website oder Anwendung, die es einbettet, eine vernachlässigbare Seitenlast hinzu.
API-Zuerst-Entwurf
Verifizieren Sie Challenge-Token serverseitig über eine einfache REST-API, was Cap mit jeder Sprache oder jedem Framework integrierbar macht.
Warum Cap auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.