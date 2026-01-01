RabbitMQ ist der De-facto-Standard-Open-Source-Nachrichtenbroker, der AMQP zusammen mit der Unterstützung für MQTT, STOMP und andere Protokolle implementiert. Er entkoppelt Produzenten und Konsumenten, sodass Nachrichten sicher in der Warteschlange stehen, wenn Empfänger nicht verfügbar sind, und zuverlässig zugestellt werden, wenn sie sich wieder verbinden – wodurch die Anfälligkeit direkter API-Aufrufe zwischen Diensten eliminiert wird.

Das Selbst-Hosting von RabbitMQ eliminiert die Preisgestaltung pro Nachricht und die Anbieterbindung, hält sensible Geschäftsereignisse innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Warteschlangenkonfigurationen, Routing-Regeln und Datenaufbewahrungsrichtlinien. Die integrierte Verwaltungs-Benutzeroberfläche bietet Echtzeit-Einblicke in Nachrichtenflüsse, Warteschlangentiefen und die Leistung der Konsumenten ohne externe Überwachungstools.