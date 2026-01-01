RabbitMQ in einem Klick installieren.
Open-Source AMQP Nachrichten-Broker für zuverlässiges asynchrones Messaging zwischen verteilten Anwendungskomponenten.
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Was Sie mit RabbitMQ erstellen können
RabbitMQ ist der De-facto-Standard-Open-Source-Nachrichtenbroker, der AMQP zusammen mit der Unterstützung für MQTT, STOMP und andere Protokolle implementiert. Er entkoppelt Produzenten und Konsumenten, sodass Nachrichten sicher in der Warteschlange stehen, wenn Empfänger nicht verfügbar sind, und zuverlässig zugestellt werden, wenn sie sich wieder verbinden – wodurch die Anfälligkeit direkter API-Aufrufe zwischen Diensten eliminiert wird.
Das Selbst-Hosting von RabbitMQ eliminiert die Preisgestaltung pro Nachricht und die Anbieterbindung, hält sensible Geschäftsereignisse innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Warteschlangenkonfigurationen, Routing-Regeln und Datenaufbewahrungsrichtlinien. Die integrierte Verwaltungs-Benutzeroberfläche bietet Echtzeit-Einblicke in Nachrichtenflüsse, Warteschlangentiefen und die Leistung der Konsumenten ohne externe Überwachungstools.
Hauptmerkmale von RabbitMQ
Flexibles Austausch-Routing
Direkte, Topic-, Fanout- und Header-Exchanges ermöglichen es Ihnen, Nachrichten genau an die Konsumenten weiterzuleiten, die sie benötigen, und das ohne Boilerplate-Routing-Code.
Zuverlässige Lieferung
Publisher-Bestätigungen und Consumer-Bestätigungen gewährleisten, dass jede Nachricht mindestens einmal verarbeitet wird, wobei Dead-Letter-Queues fehlgeschlagene Nachrichten zur erneuten Verarbeitung erfassen.
Verwaltungs-UI
Browserbasiertes Dashboard zeigt Warteschlangentiefen in Echtzeit, Nachrichtenraten und Verbindungszustand, damit Sie ohne CLI-Zugriff überwachen und Fehler beheben können.
Multi-Protokoll-Unterstützung
Die Unterstützung von AMQP, MQTT und STOMP bedeutet, dass jeder Dienst – IoT-Gerät, mobile App oder Microservice – Nachrichten mit einer nativen Client-Bibliothek veröffentlichen und konsumieren kann.
Prioritätswarteschlangen
Weisen Sie Nachrichten Prioritätsstufen zu, damit dringende Aufgaben vor routinemäßigen Hintergrundjobs verarbeitet werden, ohne eine separate Warteschlangeninfrastruktur aufbauen zu müssen.
Warum RabbitMQ auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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