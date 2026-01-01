DumbDrop ist eine bewusst minimalistische Datei-Upload-Anwendung von DumbWare.io, die auf der Idee basiert, dass das Teilen von Dateien mit einem Server kein Kontosystem, keinen Objektspeicher oder ein Cloud-Abonnement erfordern sollte. Die Benutzeroberfläche ist eine einzige Drop-Zone – ziehen Sie Dateien hinein, und sie landen auf der Festplatte in einem konfigurierten Upload-Verzeichnis, das Sie vollständig kontrollieren.

Trotz der einfachen Oberfläche bietet DumbDrop praktische Extras wie optionalen PIN-Schutz, Unterstützung für Verzeichnis-Uploads, konfigurierbare Grössenbeschränkungen, Dateierweiterungsfilterung und Apprise-Benachrichtigungen. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hält hochgeladene Dateien privat, eliminiert Gebühren pro Gigabyte für Übertragungen von Drittanbieterdiensten und bietet Ihnen einen zuverlässigen Übergabepunkt für Mitarbeiter, die keinen Shell- oder SFTP-Zugriff haben.