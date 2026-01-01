ITFlow ist eine kostenlose Open-Source-Plattform für Professional Services Automation (PSA), die speziell für Managed Service Provider entwickelt wurde. Sie konsolidiert IT-Dokumentation, Support-Ticketing, Abrechnung und Rechnungsstellung, Kundenverwaltung und Infrastrukturüberwachung in einem selbst gehosteten System – wodurch der verstreute Stapel separater Tools entfällt, den die meisten MSPs für den täglichen Betrieb verwenden.

Das Selbst-Hosting von ITFlow auf einem VPS gibt Ihrem Unternehmen die volle Kontrolle über jeden Kundenstamm, jede Anmeldeinformation und jedes Finanzdokument, ohne Lizenzgebühren pro Techniker oder Daten, die von Drittanbieter-SaaS-Anbietern gehalten werden. Beim ersten Zugriff führt Sie ein Einrichtungsassistent durch die Erstellung Ihres Unternehmensprofils und Administratorkontos, bevor das System für Kundenarbeiten geöffnet wird.