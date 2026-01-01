ITFlow als Ein-Klick-Installation installieren.
Open-Source-PSA-Plattform für MSPs, die IT-Dokumentation, Ticketing, Abrechnung und Kundenverwaltung in einem System abdeckt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ITFlow erstellen können
ITFlow ist eine kostenlose Open-Source-Plattform für Professional Services Automation (PSA), die speziell für Managed Service Provider entwickelt wurde. Sie konsolidiert IT-Dokumentation, Support-Ticketing, Abrechnung und Rechnungsstellung, Kundenverwaltung und Infrastrukturüberwachung in einem selbst gehosteten System – wodurch der verstreute Stapel separater Tools entfällt, den die meisten MSPs für den täglichen Betrieb verwenden.
Das Selbst-Hosting von ITFlow auf einem VPS gibt Ihrem Unternehmen die volle Kontrolle über jeden Kundenstamm, jede Anmeldeinformation und jedes Finanzdokument, ohne Lizenzgebühren pro Techniker oder Daten, die von Drittanbieter-SaaS-Anbietern gehalten werden. Beim ersten Zugriff führt Sie ein Einrichtungsassistent durch die Erstellung Ihres Unternehmensprofils und Administratorkontos, bevor das System für Kundenarbeiten geöffnet wird.
Hauptmerkmale von ITFlow
IT-Dokumentations-Hub
Zentralisieren Sie Kunden-Assets, Anmeldeinformationen, Domains, SSL-Zertifikate und Netzwerkdokumentation in einer durchsuchbaren, strukturierten Wissensdatenbank.
Ticketing und Helpdesk
Verwalten Sie Support-Tickets von der Erstellung bis zur Lösung mit E-Mail-zu-Ticket-Parsing, SLA-Verfolgung und Zeiterfassung für Techniker.
Abrechnung und Rechnungsstellung
Angebote erstellen, Rechnungen senden, Ausgaben verfolgen und Einnahmen über ein integriertes Buchhaltungs-Dashboard überwachen, ohne ein separates Abrechnungstool.
Domain- und SSL-Benachrichtigungen
Überwacht automatisch Ablaufdaten für Kundendomains und SSL-Zertifikate und sendet Benachrichtigungen, bevor Verlängerungen kritisch werden.
Kundenportal
Kunden melden sich bei einem gebrandeten Self-Service-Portal an, um ihre offenen Tickets, geteilten Dokumente und Rechnungen einzusehen.
Anbieter- und Lizenznachverfolgung
Erfassen Sie Softwarelizenzen, Lieferantenkontakte und Verlängerungsdaten zusammen mit den zugehörigen Client-Assets.
Warum ITFlow auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.