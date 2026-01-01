Mobilizon ist eine freie, föderierte Plattform zur Event-Organisation, die von Framasoft entwickelt wurde und nun von der gemeinnützigen Organisation Kaihuri betreut wird. Sie ersetzt Facebook Events und Meetup durch ein Netzwerk unabhängiger Instanzen, die über das ActivityPub-Protokoll miteinander verbunden sind. Dies bietet Organisatoren, Aktivisten und Gemeinschaften einen Ort, um Veranstaltungen und Gruppen zu veröffentlichen, ohne Teilnehmer Werbe-Tracking, Datenerfassung oder algorithmischen Feeds auszusetzen.

Das Selbst-Hosting von Mobilizon auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Sie kontrollieren, wer Ihrer Instanz beitritt, welche Moderationsregeln gelten und wie lange Event-Daten aufbewahrt werden. Ihre Community behält ihren Kalender und ihre Mitgliederliste, selbst wenn eine einzelne Instanz – oder eine ganze kommerzielle Plattform – verschwindet, denn die Föderation macht das Netzwerk von Natur aus widerstandsfähig.