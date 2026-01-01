Mobilizon mit einem Klick installieren.
Föderierter Open-Source-Veranstaltungsorganisator für Gemeinschaften und Bewegungen, die Zusammenkünfte ohne Überwachung benötigen.
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Was Sie mit Mobilizon erstellen können
Mobilizon ist eine freie, föderierte Plattform zur Event-Organisation, die von Framasoft entwickelt wurde und nun von der gemeinnützigen Organisation Kaihuri betreut wird. Sie ersetzt Facebook Events und Meetup durch ein Netzwerk unabhängiger Instanzen, die über das ActivityPub-Protokoll miteinander verbunden sind. Dies bietet Organisatoren, Aktivisten und Gemeinschaften einen Ort, um Veranstaltungen und Gruppen zu veröffentlichen, ohne Teilnehmer Werbe-Tracking, Datenerfassung oder algorithmischen Feeds auszusetzen.
Das Selbst-Hosting von Mobilizon auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Sie kontrollieren, wer Ihrer Instanz beitritt, welche Moderationsregeln gelten und wie lange Event-Daten aufbewahrt werden. Ihre Community behält ihren Kalender und ihre Mitgliederliste, selbst wenn eine einzelne Instanz – oder eine ganze kommerzielle Plattform – verschwindet, denn die Föderation macht das Netzwerk von Natur aus widerstandsfähig.
Hauptmerkmale von Mobilizon
ActivityPub-Föderation
Verbinden Sie sich mit Mastodon, PeerTube und jeder anderen Mobilizon-Instanz, damit Teilnehmer Veranstaltungen und Gruppen im gesamten Fediverse von einem einzigen Konto aus verfolgen können.
Gruppen und Diskussionen
Betreiben Sie dauerhafte Gruppen mit gemeinsamen Beiträgen, Ressourcen und Diskussionssträngen, damit die Organisation zwischen den Veranstaltungen und nicht nur am Veranstaltungstag fortgesetzt wird.
Datenschutz standardmässig
Keine Tracker von Drittanbietern, keine Werbung und keine E-Mail für öffentliche Veranstaltungen erforderlich — Teilnehmer können anonym oder mit einer föderierten Identität zusagen.
Multi-Identitätsprofile
Pflegen Sie separate Identitäten für Aktivismus, Arbeit und Hobbys unter einem Konto, damit das Privatleben von öffentlichem Engagement getrennt bleibt.
Karten und Geolokalisierung
OpenStreetMap-gestützte Ortssuche und Veranstaltungskarten helfen lokalen Gemeinschaften, nahegelegene Treffen zu finden, ohne Daten an kommerzielle Kartenanbieter zu senden.
Selbst gehostete Moderation
Legen Sie instanzweite Regeln fest, genehmigen Sie neue Konten und blockieren Sie feindliche Server – jede Moderationsentscheidung bleibt auf Ihrem VPS und nicht auf einer zentralen Plattform.
Warum Mobilizon auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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