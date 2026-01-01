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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit SkySend erstellen können

SkySend ist ein minimalistischer, selbst hostbarer Dienst zum Teilen von Dateien und Notizen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dateien und Notizen werden vollständig im Browser mit AES-256-GCM verschlüsselt, bevor sie den Server erreichen, sodass der Server nur verschlüsselte Blobs speichert und niemals Zugriff auf den Entschlüsselungsschlüssel hat. Es gibt keine Konten, keine Telemetrie und keine Analysen.

Das Selbst-Hosting von SkySend auf Ihrem eigenen VPS hält geteilte Inhalte unter Ihrer vollständigen Kontrolle, während die Datenschutzgarantien der Zero-Knowledge-Verschlüsselung erhalten bleiben. Inspiriert von Mozilla Send und PrivateBin, verwendet es moderne Sicherheitsprimitiven wie HKDF-SHA256-Schlüsselableitung und Argon2id-Passwortschutz, um eine schnelle, sichere Alternative zu kommerziellen Dateifreigabediensten zu bieten.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von SkySend

Zero-Knowledge-Verschlüsselung

Die AES-256-GCM-Streaming-Verschlüsselung wird vollständig im Browser durchgeführt, wobei der Entschlüsselungsschlüssel nur im URL-Fragment verbleibt und niemals den Server erreicht.

Keine Konten erforderlich

Laden Sie Dateien hoch oder teilen Sie Notizen sofort ohne Registrierung, Telemetrie oder Tracking – Freigabelinks funktionieren für jeden Empfänger ohne Anmeldung.

Verschlüsselte Notizen

Teilen Sie Textausschnitte, Passwörter, Code mit Syntaxhervorhebung, Markdown oder SSH-Schlüssel mit optionaler Selbstzerstörung nach dem Lesen und konfigurierbaren Ansichtslimits.

Passwortschutz

Optionaler Argon2id-Passwortschutz mit speicherintensiver, GPU-resistenter Schlüsselableitung zur Abwehr von Brute-Force-Angriffen auf geteilte Inhalte.

S3-kompatibler Speicher

Optionale Backend-Unterstützung für Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner und Wasabi, mit vorab signierten URLs für direkte Downloads, die Ablauf und Beschränkungen durchsetzen.

Konfigurierbares Ablaufdatum

Legen Sie Download-Limits und Ablaufzeiten pro Upload fest, mit automatischer Bereinigung abgelaufener Einträge und einem integrierten Dashboard zur Verfolgung aktiver Freigaben.

Warum SkySend auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

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