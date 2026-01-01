SkySend ist ein minimalistischer, selbst hostbarer Dienst zum Teilen von Dateien und Notizen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dateien und Notizen werden vollständig im Browser mit AES-256-GCM verschlüsselt, bevor sie den Server erreichen, sodass der Server nur verschlüsselte Blobs speichert und niemals Zugriff auf den Entschlüsselungsschlüssel hat. Es gibt keine Konten, keine Telemetrie und keine Analysen.

Das Selbst-Hosting von SkySend auf Ihrem eigenen VPS hält geteilte Inhalte unter Ihrer vollständigen Kontrolle, während die Datenschutzgarantien der Zero-Knowledge-Verschlüsselung erhalten bleiben. Inspiriert von Mozilla Send und PrivateBin, verwendet es moderne Sicherheitsprimitiven wie HKDF-SHA256-Schlüsselableitung und Argon2id-Passwortschutz, um eine schnelle, sichere Alternative zu kommerziellen Dateifreigabediensten zu bieten.