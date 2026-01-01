SkySend in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Ende-zu-Ende-verschlüsselte, selbst-hostbare Datei- und Notizenfreigabe mit Zero-Knowledge-Serverarchitektur.
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Was Sie mit SkySend erstellen können
SkySend ist ein minimalistischer, selbst hostbarer Dienst zum Teilen von Dateien und Notizen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dateien und Notizen werden vollständig im Browser mit AES-256-GCM verschlüsselt, bevor sie den Server erreichen, sodass der Server nur verschlüsselte Blobs speichert und niemals Zugriff auf den Entschlüsselungsschlüssel hat. Es gibt keine Konten, keine Telemetrie und keine Analysen.
Das Selbst-Hosting von SkySend auf Ihrem eigenen VPS hält geteilte Inhalte unter Ihrer vollständigen Kontrolle, während die Datenschutzgarantien der Zero-Knowledge-Verschlüsselung erhalten bleiben. Inspiriert von Mozilla Send und PrivateBin, verwendet es moderne Sicherheitsprimitiven wie HKDF-SHA256-Schlüsselableitung und Argon2id-Passwortschutz, um eine schnelle, sichere Alternative zu kommerziellen Dateifreigabediensten zu bieten.
Hauptmerkmale von SkySend
Zero-Knowledge-Verschlüsselung
Die AES-256-GCM-Streaming-Verschlüsselung wird vollständig im Browser durchgeführt, wobei der Entschlüsselungsschlüssel nur im URL-Fragment verbleibt und niemals den Server erreicht.
Keine Konten erforderlich
Laden Sie Dateien hoch oder teilen Sie Notizen sofort ohne Registrierung, Telemetrie oder Tracking – Freigabelinks funktionieren für jeden Empfänger ohne Anmeldung.
Verschlüsselte Notizen
Teilen Sie Textausschnitte, Passwörter, Code mit Syntaxhervorhebung, Markdown oder SSH-Schlüssel mit optionaler Selbstzerstörung nach dem Lesen und konfigurierbaren Ansichtslimits.
Passwortschutz
Optionaler Argon2id-Passwortschutz mit speicherintensiver, GPU-resistenter Schlüsselableitung zur Abwehr von Brute-Force-Angriffen auf geteilte Inhalte.
S3-kompatibler Speicher
Optionale Backend-Unterstützung für Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner und Wasabi, mit vorab signierten URLs für direkte Downloads, die Ablauf und Beschränkungen durchsetzen.
Konfigurierbares Ablaufdatum
Legen Sie Download-Limits und Ablaufzeiten pro Upload fest, mit automatischer Bereinigung abgelaufener Einträge und einem integrierten Dashboard zur Verfolgung aktiver Freigaben.
Warum SkySend auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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