NextChat (ehemals ChatGPT-Next-Web) ist eine Open-Source-Chat-Oberfläche mit über 88.000 GitHub-Sternen – der am häufigsten mit Sternen ausgezeichnete selbst gehostete KI-Chat-Client, der verfügbar ist. Er verbindet sich mit OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek und Dutzenden anderer Anbieter, sodass Sie mit jedem LLM über eine konsistente Benutzeroberfläche chatten können, ohne zwischen Dashboards wechseln oder für einen Drittanbieter-Wrapper-Dienst bezahlen zu müssen.

Das Selbst-Hosting von NextChat hält Ihre API-Schlüssel und den Konversationsverlauf privat. Der Zugriff kann mit einem Passwortcode gesperrt werden, und alle Chat-Daten werden im Browser des Benutzers gespeichert – es gibt keine Datenbank zu verwalten und keine serverseitige Datenaufbewahrung.