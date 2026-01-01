Moderner DAG-basierter Workflow-Scheduler mit einer Weboberfläche zur Verwaltung von Cron-Jobs und Aufgaben-Pipelines.
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Was Sie damit bauen können Dagu
Dagu ist ein leistungsstarker Open-Source-Workflow-Scheduler, der traditionelle Cron-Jobs durch gerichtete azyklische Graphen (DAG)-Pipelines ersetzt, die über eine übersichtliche Weboberfläche verwaltet werden. Definieren Sie Workflows in einfachen YAML-Dateien mit Schritten, die Shell-Befehle, Docker-Container, HTTP-Anfragen, SQL-Abfragen und mehr ausführen können – alles mit integrierten Abhängigkeitsketten, Wiederholungsversuchen und bedingter Logik.
Das Selbst-Hosting von Dagu auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen einen Single-Binary-Scheduler ohne Datenbankabhängigkeiten. Die dateibasierte Speicherung hält die Dinge einfach, während die Web-Benutzeroberfläche Echtzeit-Ausführungsüberwachung, Protokollanzeige und manuelle Auslösersteuerungen bietet. Diese Bereitstellung umfasst eine integrierte Authentifizierung und persistenten Speicher für Workflow-Definitionen und den Ausführungsverlauf.
Hauptmerkmale von Dagu
DAG Workflow-Editor
Definieren Sie Aufgabenabhängigkeiten als gerichtete azyklische Graphen in YAML mit paralleler Ausführung, bedingter Verzweigung und Wiederholungslogik.
Integrierte Schritttypen
Führen Sie Shell-Befehle, Docker-Container, HTTP-Anfragen, SQL-Abfragen, SSH-Befehle und S3-Operationen als native Schritttypen aus.
Echtzeitüberwachung
Verfolgen Sie den Fortschritt der Workflow-Ausführung in Echtzeit über die Web-Benutzeroberfläche mit Status, Protokollen und Zeitinformationen auf Schritt-Ebene.
Cron-Planung
Planen Sie Workflows mit Cron-Ausdrücken und verwalten Sie alle geplanten Jobs von einem einzigen Dashboard aus.
KI-Agent-Integration
Führen Sie KI-Codierungsagenten wie Claude Code, Codex und Copilot als Workflow-Schritte mit integrierter Harness-Unterstützung aus.
Warum Dagu auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.