Dagu ist ein leistungsstarker Open-Source-Workflow-Scheduler, der traditionelle Cron-Jobs durch gerichtete azyklische Graphen (DAG)-Pipelines ersetzt, die über eine übersichtliche Weboberfläche verwaltet werden. Definieren Sie Workflows in einfachen YAML-Dateien mit Schritten, die Shell-Befehle, Docker-Container, HTTP-Anfragen, SQL-Abfragen und mehr ausführen können – alles mit integrierten Abhängigkeitsketten, Wiederholungsversuchen und bedingter Logik.

Das Selbst-Hosting von Dagu auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen einen Single-Binary-Scheduler ohne Datenbankabhängigkeiten. Die dateibasierte Speicherung hält die Dinge einfach, während die Web-Benutzeroberfläche Echtzeit-Ausführungsüberwachung, Protokollanzeige und manuelle Auslösersteuerungen bietet. Diese Bereitstellung umfasst eine integrierte Authentifizierung und persistenten Speicher für Workflow-Definitionen und den Ausführungsverlauf.