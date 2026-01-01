EspoCRM ist eine vollständig quelloffene CRM-Plattform, entwickelt für Organisationen jeder Grösse, die ein flexibles, anpassbares System zur Verwaltung von Kundenbeziehungen benötigen. Es deckt den gesamten Verkaufszyklus ab – Leads, Konten, Kontakte, Verkaufschancen und Aktivitäten – sowie Marketingkampagnen, E-Mail-Integration und einen integrierten Helpdesk für Supportfälle.

Das Selbst-Hosting von EspoCRM auf Ihrem VPS stellt alle Ihre Kundendaten unter Ihre direkte Kontrolle, ohne Pro-Benutzer-Lizenzgebühren, ohne Anbieterbindung und mit der Freiheit, die Plattform mit benutzerdefinierten Entitäten, Feldern und Workflows zu erweitern, um Ihren genauen Geschäftsprozessen zu entsprechen.