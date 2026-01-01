Serge ist eine Open-Source-Chat-Oberfläche zum lokalen Ausführen von Sprachmodellen der LLaMA-Familie über llama.cpp, mit erstklassiger Unterstützung für Alpaca, Vicuna, GPT4All und andere Community-Fine-Tunes. Es bündelt eine SvelteKit-Web-UI, ein FastAPI-Backend und ein Redis-gestütztes Modellregister in einem einzigen Container, sodass Sie GGUF-Modelle abrufen, Chatsitzungen verwalten und Inferenzparameter optimieren können, ohne mehrere Dienste miteinander zu verbinden.

Das Selbst-Hosting von Serge speichert jede Eingabeaufforderung und Antwort auf Ihrem eigenen VPS – keine externe API, keine Telemetrie und keine Kosten pro Token. Die reine CPU-Inferenz funktioniert sofort, was sie zu einer praktischen Möglichkeit macht, private LLMs auszuführen, ohne für Cloud-GPU-Zeit zu bezahlen oder sich für einen Drittanbieter-KI-Dienst anzumelden.