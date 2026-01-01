SigNoz ist eine Full-Stack Open-Source-Observability-Plattform, die nativ auf OpenTelemetry basiert. Sie ersetzt mehrere isolierte Tools â€“ ein Tracing-Backend, einen Metrik-Speicher und einen Log-Aggregator â€“ durch eine einzige Anwendung, die alle drei Signale in einer BenutzeroberflÃ¤che korreliert. Ingenieure kÃ¶nnen von einem langsamen Trace direkt zu den zugehÃ¶rigen Logs und Infrastrukturmetriken springen, ohne Tabs wechseln oder Daten manuell zusammenfÃ¼gen zu mÃ¼ssen.

Im Gegensatz zu SaaS-APM-Anbietern behÃ¤lt das Self-Hosting von SigNoz auf Ihrem eigenen VPS alle Telemetriedaten auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Pro-Sitz-Preise oder Datenaufbewahrungslimits, die von Dritten auferlegt werden. Die ClickHouse-Speicher-Engine macht Abfragen auch bei hohen Ingestionsvolumen schnell, und die native OpenTelemetry-UnterstÃ¼tzung bedeutet, dass jeder mit OTel instrumentierte Dienst Daten ohne anbieterspezifische SDKs versendet.