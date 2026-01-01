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Moderne Node.js Diskussionsplattform mit Echtzeit-Streaming-Diskussionen, sofortigen Benachrichtigungen und einem reichhaltigen Plugin-Ökosystem.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Gratis Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit NodeBB erstellen können

NodeBB ist eine Community-Forum-Plattform der nächsten Generation, die auf Node.js und WebSockets basiert und Echtzeit-Diskussionen liefert, die sich eher wie eine Chat-Anwendung als ein traditionelles Diskussionsforum anfühlen. Mit über 15.000 GitHub-Sternen wird es von Softwareprojekten, Bildungseinrichtungen, Gaming-Communities und Unternehmen für Diskussionen, Support und Wissensaustausch eingesetzt.

Das Hosten von NodeBB auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Community-Daten, macht nutzerbasierte Gebühren überflüssig und ermöglicht es Ihnen, die Plattform mit Hunderten von Community-Plugins anzupassen – alles unterstützt durch PostgreSQL für eine zuverlässige, skalierbare Speicherung.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von NodeBB

Echtzeit-Diskussionen

WebSocket-gestütztes Streaming liefert neue Beiträge, Antworten und Benachrichtigungen sofort, ohne Seitenaktualisierungen, wodurch Gespräche natürlich fließen.

Plugin-Ökosystem

Hunderte von Community-Plugins bieten SSO, Gamification, Integrationen und benutzerdefinierte Funktionen, damit Sie das Forum genau an die Bedürfnisse Ihrer Community anpassen können.

Moderationswerkzeuge

Integriertes Reputationssystem, Beitrags-Warteschlangen und umfassende Moderationskontrollen helfen Ihnen, eine gesunde Community mit minimalem manuellem Aufwand zu pflegen.

Mobile-freundliche Themes

Responsive, anpassbare Themes sorgen dafür, dass Mitglieder auf dem Desktop und mobil ein großartiges Erlebnis haben, ohne zusätzliche Konfiguration.

SSO und Soziales Login

Integrieren Sie sich über SSO-Plugins in bestehende Identitätsanbieter, damit Community-Mitglieder sich mit ihren bestehenden Konten anmelden können und Sie eine zentralisierte Benutzerverwaltung beibehalten.

Warum NodeBB auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Selbstgehosteter Arbeitsbereich, wo Menschen und KI-Agenten dieselben Räume teilen

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Open-Source Frage-Antwort-Plattform für den Wissensaustausch im Team und den Aufbau von Communitys

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Leichtgewichtiges selbstgehostetes Kommentarsystem mit Go-Backend und einbettbarem JS-Widget

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