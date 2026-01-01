NodeBB ist eine Community-Forum-Plattform der nächsten Generation, die auf Node.js und WebSockets basiert und Echtzeit-Diskussionen liefert, die sich eher wie eine Chat-Anwendung als ein traditionelles Diskussionsforum anfühlen. Mit über 15.000 GitHub-Sternen wird es von Softwareprojekten, Bildungseinrichtungen, Gaming-Communities und Unternehmen für Diskussionen, Support und Wissensaustausch eingesetzt.

Das Hosten von NodeBB auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Community-Daten, macht nutzerbasierte Gebühren überflüssig und ermöglicht es Ihnen, die Plattform mit Hunderten von Community-Plugins anzupassen – alles unterstützt durch PostgreSQL für eine zuverlässige, skalierbare Speicherung.