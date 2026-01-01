OSRM (Open Source Routing Machine) ist eine Hochleistungs-Routing-Engine für kürzeste Wege in Straßennetzen, die aus OpenStreetMap-Daten erstellt wurde. Sie ermöglicht Abbiegeanweisungen, Isochronen, Distanzmatrizen, Kartenabgleich und Reiseoptimierung über eine saubere HTTP-API und wird von openstreetmap.org sowie vielen kommerziellen Kartenprodukten in der Produktion eingesetzt.

Diese Vorlage liefert das offizielle Routing-Backend zusammen mit dem offiziellen Directions-Frontend, sodass Sie sofort eine funktionierende Karten-Benutzeroberfläche erhalten. Das Selbst-Hosting von OSRM auf Ihrem eigenen VPS eliminiert anfragebasierte Quoten und Preisstufen, hält Standortanfragen privat und ermöglicht es Ihnen, jede benötigte OpenStreetMap-Region einzubinden, ohne Telemetriedaten mit Dritten zu teilen.