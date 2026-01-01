OSRM in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-OpenStreetMap-Routing-Engine mit einer integrierten Navigations-Benutzeroberfläche für Auto-, Fahrrad- und Fußgängernavigation.
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Was Sie mit OSRM erstellen können
OSRM (Open Source Routing Machine) ist eine Hochleistungs-Routing-Engine für kürzeste Wege in Straßennetzen, die aus OpenStreetMap-Daten erstellt wurde. Sie ermöglicht Abbiegeanweisungen, Isochronen, Distanzmatrizen, Kartenabgleich und Reiseoptimierung über eine saubere HTTP-API und wird von openstreetmap.org sowie vielen kommerziellen Kartenprodukten in der Produktion eingesetzt.
Diese Vorlage liefert das offizielle Routing-Backend zusammen mit dem offiziellen Directions-Frontend, sodass Sie sofort eine funktionierende Karten-Benutzeroberfläche erhalten. Das Selbst-Hosting von OSRM auf Ihrem eigenen VPS eliminiert anfragebasierte Quoten und Preisstufen, hält Standortanfragen privat und ermöglicht es Ihnen, jede benötigte OpenStreetMap-Region einzubinden, ohne Telemetriedaten mit Dritten zu teilen.
Hauptmerkmale von OSRM
Integrierte Navigations-UI
Das offizielle OSRM-Frontend wird vorkonfiguriert mit Ihrem Backend ausgeliefert und bietet Ihnen eine interaktive Routing-Karte, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
Sub-Millisekunden-Routing
Die Multi-Level-Dijkstra-Engine berechnet Routen im kontinentalen Maßstab in Millisekunden, selbst auf bescheidener VPS-Hardware.
Vollständige Routing-API
Endpunkte für Route, Tabelle, Match, Fahrt, Kachel und Nächstgelegenes ermöglichen es Ihnen, darauf aufbauend Wegbeschreibungen, ETA-Matrizen, GPS-Kartenabgleich und TSP-Solver zu erstellen.
Benutzerdefinierte OSM-Regionen
Richten Sie den gebündelten Init-Container auf einen beliebigen Geofabrik-Extrakt aus, um Routing für ein Länder-, Kontinent- oder weltweites Dataset Ihrer Wahl bereitzustellen.
Mehrere Reiseprofile
Wechseln Sie das enthaltene Lua-Profil zwischen Auto, Fahrrad und zu Fuß, um die Routenführung an den Anwendungsfall anzupassen, den Sie bereitstellen.
Keine Quoten oder API-Schlüssel
Führen Sie unbegrenzte Abfragen auf Ihrer eigenen Instanz durch, ohne Ratenbegrenzungen, Kostenüberraschungen oder Datenweitergabe an Dritte.
Warum OSRM auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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