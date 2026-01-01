Agenta mit einem Klick installieren.
Open-Source LLMOps-Plattform, die Prompt Engineering, Evaluierung und Beobachtbarkeit in einem einheitlichen Arbeitsbereich vereint.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Agenta
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Agenta
Agenta ist eine End-to-End LLMOps-Plattform, die die Workflows für die Bereitstellung von LLM-Anwendungen in der Produktion konsolidiert. Teams nutzen sie, um Prompts in einem Side-by-Side-Playground zu iterieren, Konfigurationen zu versionieren, automatisierte Evaluierungen gegen Testdatensätze durchzuführen und Live-Anfragen mit vollständiger Beobachtbarkeit zu verfolgen – alles über dieselbe Oberfläche.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Prompts, Evaluierungsdatensätze und Trace-Daten innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Es gibt keine Pro-Sitz-Gebühren, keine Token-Kontingente für Traces und volle Freiheit, jeden LLM-Anbieter über das enthaltene SDK und die Proxy-Dienste zu integrieren.
Hauptmerkmale von Agenta
Prompt-Spielplatz
Vergleichen Sie Prompts nebeneinander über Modelle und Parameter hinweg in einem visuellen Playground und befördern Sie dann die besten Varianten zu versionierten Konfigurationen.
Automatisierte Auswertung
Führen Sie Prompts anhand von Test-Sets aus, indem Sie integrierte Evaluatoren oder benutzerdefinierten Code verwenden, um Korrektheit, Ähnlichkeit und Regressionen vor der Bereitstellung zu bewerten.
LLM Observability
Verfolgen Sie jede Anfrage durch verschachtelte Spans mit vollständigen Eingabe-, Ausgabe-, Latenz- und Kostenmetriken für jeden LLM-Anbieter oder jedes Framework.
Prompt-Versionierung
Verwalten Sie Prompt-Konfigurationen als versionierte Artefakte mit Umgebungen, Rollbacks und einem Register, das Prompts vom Anwendungscode entkoppelt.
Framework-agnostisch
SDKs und OpenTelemetry-kompatibles Tracing integrieren sich mit LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic und jedem anderen LLM-Stack.
Warum Agenta auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.