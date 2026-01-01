Pangolin Newt in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Userspace WireGuard Tunnel-Client, der private Dienste sicher über die Pangolin Remote-Access-Plattform verfügbar macht.
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Was Sie mit Pangolin Newt erstellen können
Pangolin Newt ist ein vollständig im Userspace laufender WireGuard-Tunnel-Client und TCP/UDP-Proxy, der für die Integration in die identitätsbasierte Zugriffsplattform von Pangolin entwickelt wurde. Ohne Kernel-Module oder erhöhte Berechtigungen zu betreiben, stellt Newt verschlüsselte Tunnel zu Pangolin-Exit-Knoten her und bietet lokale Proxys für die sichere Weiterleitung des Anwendungsverkehrs.
Die Bereitstellung von Newt auf Ihrem VPS zusammen mit Ihren Diensten ermöglicht Ihnen einen Zero-Trust-Fernzugriff auf private Ressourcen von überall aus, wobei der Zugriff durch die identitätsbasierten Richtlinien von Pangolin geregelt wird — ohne öffentliche IP-Exposition oder den traditionellen VPN-Overhead.
Hauptmerkmale von Pangolin Newt
Benutzerbereich WireGuard
Läuft vollständig im Userspace ohne Kernel-Module oder erhöhte Berechtigungen, was den Einsatz in containerisierten Umgebungen sicher und unkompliziert macht.
Zero-Trust-Zugriff
Der Zugriff auf jede Ressource wird durch Pangolin-Identitätsrichtlinien kontrolliert, wodurch sichergestellt wird, dass nur authentifizierte und autorisierte Benutzer auf private Dienste zugreifen können.
Integrierter TCP/UDP-Proxy
Fungiert sowohl als Tunnel-Manager als auch als Anwendungsproxy, der den Datenverkehr für mehrere Dienste über eine einzige verschlüsselte WireGuard-Verbindung leitet.
Automatische Tunnelverwaltung
Unterhält eine persistente WebSocket-Verbindung zur Pangolin-Steuerungsebene, sodass Tunnel nach Netzwerkunterbrechungen automatisch wiederhergestellt werden.
NAT-Traversal-Unterstützung
Verbindet sich zuverlässig von hinter Firewalls und restriktiven Netzwerken, ohne manuelle Portweiterleitung oder Änderungen an Ihrer Netzwerkkonfiguration.
Warum Pangolin Newt auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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