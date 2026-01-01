Tdarr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Automatisierung der verteilten Medientranskodierung, die FFmpeg und HandBrake nutzt, um Ihre gesamte Bibliothek neu zu kodieren und deren Integrität zu prüfen.
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Was Sie mit Tdarr erstellen können
Tdarr ist ein quelloffenes, verteiltes Medientranskodierungssystem, das entwickelt wurde, um die Konvertierung, Komprimierung und Zustandsprüfung von Video- und Audiobibliotheken in großem Maßstab zu automatisieren. Es koordiniert einen zentralen Server mit einem oder mehreren Worker-Knoten, die jeweils FFmpeg- oder HandBrake-Jobs parallel ausführen, sodass große Bibliotheken effizient und ohne manuelles Eingreifen verarbeitet werden.
Das Selbst-Hosting von Tdarr auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Kodierungsprofile, Plugin-Pipelines und Hardware-Beschleunigungseinstellungen. Da die Transkodierung auf Ihrer Infrastruktur stattfindet, fallen keine Cloud-Verarbeitungsgebühren an, es gibt keine Dateigrößenbeschränkungen und keine Abhängigkeit von Drittanbieterdiensten – Ihre Medien bleiben privat und die Rechenleistung skaliert mit Ihrem VPS.
Hauptmerkmale von Tdarr
Verteilte Knoten-Worker
Starten Sie mehrere Worker-Knoten, die sich mit einem zentralen Server verbinden und Transkodierungsaufträge auf die verfügbaren CPU- und GPU-Ressourcen verteilen, um die Bibliotheksverarbeitung zu beschleunigen.
Plugin-Pipeline-System
Verketten Sie Community- oder benutzerdefinierte Plugins, um bedingte Workflows zu erstellen – filtern Sie nach Codec, Container, Auflösung oder Bitrate und wenden Sie automatisch verschiedene Kodierungsprofile an.
FFmpeg und HandBrake Unterstützung
Wechseln Sie pro Auftrag zwischen FFmpeg und HandBrake, und erhalten Sie Zugriff auf die gesamte Palette an Codecs und Kodierungsvoreinstellungen, die jedes Tool ohne zusätzliche Konfiguration unterstützt.
Bibliotheks-Zustandsprüfung
Dateien automatisch auf Beschädigung, falsche Metadaten oder fehlende Streams scannen und problematische Dateien kennzeichnen oder neu kodieren, bevor sie Wiedergabeprobleme verursachen.
Echtzeit-Statistik-Dashboard
Überwachen Sie den Transkodierungsfortschritt, die Speicherplatzersparnis, die Warteschlangentiefe und den Worker-Status über eine einzige Web-Benutzeroberfläche, ohne externe Überwachungstools zu benötigen.
Warum Tdarr auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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