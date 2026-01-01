Tdarr ist ein quelloffenes, verteiltes Medientranskodierungssystem, das entwickelt wurde, um die Konvertierung, Komprimierung und Zustandsprüfung von Video- und Audiobibliotheken in großem Maßstab zu automatisieren. Es koordiniert einen zentralen Server mit einem oder mehreren Worker-Knoten, die jeweils FFmpeg- oder HandBrake-Jobs parallel ausführen, sodass große Bibliotheken effizient und ohne manuelles Eingreifen verarbeitet werden.

Das Selbst-Hosting von Tdarr auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Kodierungsprofile, Plugin-Pipelines und Hardware-Beschleunigungseinstellungen. Da die Transkodierung auf Ihrer Infrastruktur stattfindet, fallen keine Cloud-Verarbeitungsgebühren an, es gibt keine Dateigrößenbeschränkungen und keine Abhängigkeit von Drittanbieterdiensten – Ihre Medien bleiben privat und die Rechenleistung skaliert mit Ihrem VPS.