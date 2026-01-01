Grafana Pyroscope mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Backend für kontinuierliches Profiling, das Ihnen hilft, CPU-, Speicher- und Latenzprobleme bis auf eine einzelne Codezeile genau zu debuggen.
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Was Sie mit Grafana Pyroscope erstellen können
Grafana Pyroscope ist eine Open-Source-Datenbank für kontinuierliches Profiling, die entwickelt wurde, um Profiling-Daten von Produktionsanwendungen in großem Maßstab zu speichern und abzufragen. Im Gegensatz zu einmaligen Profilern, die Sie bei Vorfällen ausführen, nimmt Pyroscope kontinuierlich Profile von Go-, Java-, Python-, Ruby-, Node.js-, Rust-, .NET-, eBPF- und OpenTelemetry-Quellen auf, sodass Sie Flame Graphs über Bereitstellungen, Regionen oder beliebige benutzerdefinierte Labels hinweg vergleichen können.
Das Selbst-Hosting von Pyroscope auf Ihrem VPS hält sensible Profildaten (die oft Funktionsnamen, Dateipfade und Stack-Traces aus Ihrem Code enthalten) von Drittanbieterdiensten fern, während Sie die Aufbewahrung und Speicherung an Ihre Arbeitslast anpassen können. Der gebündelte Single-Binary-Modus führt die Komponenten Distributor, Ingester, Query und Compactor in einem Container mit lokalem Dateisystemspeicher aus – kein Kubernetes, Objektspeicher oder externe Abhängigkeiten erforderlich.
Hauptmerkmale von Grafana Pyroscope
Kontinuierliches Profiling
Nehmen Sie Profile von rund um die Uhr laufenden Diensten auf, anstatt auf einen Vorfall zu warten, damit Sie zwei beliebige Zeitpunkte in einem Flammen-Diagramm vergleichen können.
Mehrsprachiger Support
Native SDKs für Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust und .NET, sowie Grafana Alloy Auto-Instrumentierung und eBPF für Zero-Code-Profiling jedes Binärprogramms.
OpenTelemetry kompatibel
Akzeptieren Sie Profile über das OpenTelemetry-Protokoll und korrelieren Sie diese mit bestehenden Traces, Metriken und Logs, ohne Ihre Collector-Pipeline zu ändern.
Flammendiagramm-Vergleiche
Vergleichen Sie zwei Flame Graphs nebeneinander, um sofort zu sehen, welche Funktionen sich nach einem Deployment verschlechtert, unter Last schlecht skaliert oder sich nach einer Korrektur verbessert haben.
Tag-basierte Filterung
Profile nach beliebigen Labels aufteilen — Dienst, Region, Version, Mandant oder benutzerdefinierte Dimension — um die genaue Arbeitslast zu isolieren, die eine Leistungsregression verursacht.
Einzelbinärspeicher
Läuft standardmäßig als ein Container mit lokalem Dateisystem-Speicher, mit optionalen S3-, GCS- und Azure-Backends, wenn Sie über einen einzelnen Knoten hinauswachsen.
Warum Grafana Pyroscope auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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