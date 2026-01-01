Bis zu 69% Rabatt für Grafana Pyroscope

Grafana Pyroscope mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source-Backend für kontinuierliches Profiling, das Ihnen hilft, CPU-, Speicher- und Latenzprobleme bis auf eine einzelne Codezeile genau zu debuggen.

Starten Sie Ihre Anwendung sofort
Kostenlose automatische wöchentliche Datensicherung
KI-verwalteter VPS
CHF5.09/Mon.
Plan auswählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Grafana Pyroscope mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für Grafana Pyroscope

69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 11.19/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 13.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 25.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 46.49/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 11.19/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 13.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 25.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 46.49/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Grafana Pyroscope erstellen können

Grafana Pyroscope ist eine Open-Source-Datenbank für kontinuierliches Profiling, die entwickelt wurde, um Profiling-Daten von Produktionsanwendungen in großem Maßstab zu speichern und abzufragen. Im Gegensatz zu einmaligen Profilern, die Sie bei Vorfällen ausführen, nimmt Pyroscope kontinuierlich Profile von Go-, Java-, Python-, Ruby-, Node.js-, Rust-, .NET-, eBPF- und OpenTelemetry-Quellen auf, sodass Sie Flame Graphs über Bereitstellungen, Regionen oder beliebige benutzerdefinierte Labels hinweg vergleichen können.

Das Selbst-Hosting von Pyroscope auf Ihrem VPS hält sensible Profildaten (die oft Funktionsnamen, Dateipfade und Stack-Traces aus Ihrem Code enthalten) von Drittanbieterdiensten fern, während Sie die Aufbewahrung und Speicherung an Ihre Arbeitslast anpassen können. Der gebündelte Single-Binary-Modus führt die Komponenten Distributor, Ingester, Query und Compactor in einem Container mit lokalem Dateisystemspeicher aus – kein Kubernetes, Objektspeicher oder externe Abhängigkeiten erforderlich.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Grafana Pyroscope

Kontinuierliches Profiling

Nehmen Sie Profile von rund um die Uhr laufenden Diensten auf, anstatt auf einen Vorfall zu warten, damit Sie zwei beliebige Zeitpunkte in einem Flammen-Diagramm vergleichen können.

Mehrsprachiger Support

Native SDKs für Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust und .NET, sowie Grafana Alloy Auto-Instrumentierung und eBPF für Zero-Code-Profiling jedes Binärprogramms.

OpenTelemetry kompatibel

Akzeptieren Sie Profile über das OpenTelemetry-Protokoll und korrelieren Sie diese mit bestehenden Traces, Metriken und Logs, ohne Ihre Collector-Pipeline zu ändern.

Flammendiagramm-Vergleiche

Vergleichen Sie zwei Flame Graphs nebeneinander, um sofort zu sehen, welche Funktionen sich nach einem Deployment verschlechtert, unter Last schlecht skaliert oder sich nach einer Korrektur verbessert haben.

Tag-basierte Filterung

Profile nach beliebigen Labels aufteilen — Dienst, Region, Version, Mandant oder benutzerdefinierte Dimension — um die genaue Arbeitslast zu isolieren, die eine Leistungsregression verursacht.

Einzelbinärspeicher

Läuft standardmäßig als ein Container mit lokalem Dateisystem-Speicher, mit optionalen S3-, GCS- und Azure-Backends, wenn Sie über einen einzelnen Knoten hinauswachsen.

Warum Grafana Pyroscope auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal starten. Global wachsen.

Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen.

Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Details finden Sie in unseren Rückerstattungsrichtlinien.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma ist ein schönes, selbst gehostetes Überwachungstool

Bereitstellen
Alerta

Alerta

Open-Source-Alarmmanagement-Plattform zur Konsolidierung von Überwachungsalarmen

Bereitstellen
Apache Druid

Apache Druid

Echtzeit-Analyse-Datenbank für OLAP-Abfragen im Sub-Sekundenbereich auf Streaming-Ereignisdaten

Bereitstellen
Alle Anwendungen ansehen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.