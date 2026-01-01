Plane mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Projektmanagement-Plattform zur Aufgabenverfolgung, für Sprint-Zyklen und Produkt-Roadmaps – eine selbst gehostete Alternative zu Jira und Linear.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Plane erstellen können
Plane ist eine leistungsstarke Open-Source-Projektmanagement-Plattform, die als moderne Alternative zu Jira, Linear, Monday.com und ClickUp dient. Teams verfolgen Aufgaben, führen Sprint-Zyklen mit Burndown-Charts durch, planen Produkt-Roadmaps und arbeiten in Echtzeit zusammen – alles ohne nutzerbasierte Preise oder dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen.
Die selbst gehostete Bereitstellung umfasst PostgreSQL, Valkey-Cache, RabbitMQ-Nachrichtenwarteschlange und MinIO-Objektspeicher für ein vollständig eigenständiges Setup. Im Gegensatz zu SaaS-Projekttools, die pro Platz abrechnen, bietet der Betrieb von Plane auf Ihrem VPS unbegrenzte Benutzer und Projekte zu festen Infrastrukturkosten mit vollständiger Datenhoheit.
Hauptmerkmale von Plane
Vorgangsverfolgung
Arbeitselemente mit Rich-Text, Dateianhängen, Unteraufgaben und projektübergreifenden Referenzen in einer zentralisierten Ansicht erstellen und verwalten.
Sprint-Zyklen
Führen Sie agile Sprints mit Burndown-Charts und Team-Momentum-Tracking durch, um die Entwicklungskadenz im Zeitplan zu halten.
Produkt-Roadmaps
Planen und kommunizieren Sie die Produktrichtung mit visuellen Roadmaps, die direkt mit den Vorgängen und Modulen verknüpft sind, die jeden Meilenstein liefern.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Live-Updates gewährleisten, dass jedes Teammitglied den aktuellen Problemstatus, Kommentare und Zuweisungen ohne manuelle Aktualisierungen sieht.
Anpassbare Ansichten
Erstellen Sie gefilterte Board-, Listen- und Kalenderansichten, die teamübergreifend gespeichert und geteilt werden können, um eine konsistente Projekttransparenz zu gewährleisten.
Module und Analysen
Fassen Sie verwandte Probleme in Modulen für komplexe Projekte zusammen und verfolgen Sie dann den Fortschritt mit integrierten Analysen und Trendvisualisierungen.
Warum Plane auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.