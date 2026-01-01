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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit MQTTX erstellen kÃ¶nnen

MQTTX Web ist ein Open-Source MQTT 5.0 Client von EMQX, der vollstÃ¤ndig im Browser lÃ¤uft und es Ingenieuren ermÃ¶glicht, sich Ã¼ber WebSocket mit jedem MQTT-Broker zu verbinden, um Themen zu inspizieren, Payloads zu verÃ¶ffentlichen und IoT-NachrichtenflÃ¼sse in Sekundenschnelle zu validieren. Im Gegensatz zur Desktop-Version benÃ¶tigt MQTTX Web keinen Installer â€“ das Ã–ffnen der bereitgestellten URL ist alles, was Teams benÃ¶tigen, um Broker von jedem Laptop oder Tablet aus zu debuggen.

Das Selbst-Hosting von MQTTX Web auf Ihrem eigenen VPS stellt einen privaten, stets verfÃ¼gbaren WebSocket-Client unter einer von Ihrem Team kontrollierten URL bereit, ohne dass ein von Dritten gehosteter Endpunkt Ihre Broker-Anmeldeinformationen protokolliert und ohne AbhÃ¤ngigkeit von der Ã¶ffentlichen emqx.io-Instanz. Verbindungsprofile werden lokal in jedem Browser gespeichert, sodass die Bereitstellung selbst zustandslos und einfach zu aktualisieren ist.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von MQTTX

Volle MQTT 5.0 UnterstÃ¼tzung

Testen Sie alle MQTT 5.0-Funktionen, darunter Eigenschaften, Grundcodes, geteilte Abonnements und Anfrage-Antwort-Muster, mit jedem konformen Broker.

WebSocket-KonnektivitÃ¤t

Verbinden Sie sich direkt vom Browser aus Ã¼ber WS und WSS mit MQTT-Brokern, ideal zur Validierung von IoT-Gateways und Web-Clients, die auf WebSocket-Transport angewiesen sind.

Multi-Broker-Arbeitsbereich

Speichern und wechseln Sie zwischen Verbindungsprofilen fÃ¼r Produktions-, Staging- und lokale Broker, ohne den Tab zu verlassen oder jedes Mal die Anmeldeinformationen neu zu konfigurieren.

Thema verÃ¶ffentlichen und abonnieren

Wildcard-Themen abonnieren, JSON-, Klartext- oder Base64-Payloads verÃ¶ffentlichen und den Nachrichtenverlauf mit QoS-, Retained- und Zeitstempel-Metadaten Ã¼berprÃ¼fen.

Installationsfreier Zugriff

Teilen Sie die bereitgestellte URL mit Ihrem Team, um jedem Ingenieur einen MQTT-Client zur VerfÃ¼gung zu stellen, ohne Desktop-BinÃ¤rdateien zu verteilen oder Paketversionen zu verwalten.

Clientseitige Datenspeicherung

Verbindungseinstellungen und Nachrichtenverlauf bleiben Ã¼ber localStorage im Browser, sodass der Server keine Broker-Anmeldeinformationen speichert und Ã¼ber Upgrades hinweg zustandslos bleibt.

Warum MQTTX auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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