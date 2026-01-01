Autobase mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source, selbst gehostete Database-as-a-Service-Plattform zur Automatisierung der Bereitstellung und Verwaltung von PostgreSQL-Clustern.
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Was Sie damit bauen können Autobase
Autobase ist eine Open-Source-Alternative zu Cloud-verwalteten Datenbankdiensten wie Amazon RDS und Google Cloud SQL. Es bietet automatisierte PostgreSQL-Cluster-Bereitstellung, Hochverfügbarkeitskonfiguration und zentralisierte Verwaltung über eine intuitive Webkonsole. Mit über 4.000 GitHub-Sternen ermöglicht es Ihnen, produktionsreife PostgreSQL-Cluster mit automatischem Failover, geplanten Backups und Point-in-Time-Recovery bereitzustellen, ohne komplexe HA-Konfigurationen manuell beherrschen zu müssen.
Das Selbst-Hosting von Autobase eliminiert die wiederkehrenden stündlichen Kosten von Cloud-Datenbankdiensten, während Ihre Datenbankinfrastruktur und alle gespeicherten Daten unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben. Das integrierte DBDesk Studio bietet direkten SQL-Zugriff und Schema-Erkundung, und die REST-API ermöglicht eine vollständige programmatische Verwaltung – so erhalten Sie den Komfort einer verwalteten Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur.
Hauptmerkmale von Autobase
Ein-Klick-Cluster-Bereitstellung
Erstellen Sie vollständig konfigurierte, hochverfügbare PostgreSQL-Cluster über die Webkonsole, ohne HA-Konfigurationsdateien oder Ansible-Playbooks manuell schreiben zu müssen.
Automatisches Failover
Integriertes Failover erkennt primäre Ausfälle und befördert automatisch eine Replik, wodurch Ausfallzeiten für Produktions-Workloads ohne manuelles Eingreifen minimiert werden.
Integriertes SQL Studio
DBDesk Studio wird zusammen mit der Konsole gebündelt und bietet Schema-Browsing, Abfrageausführung und Datenexploration, ohne die Installation eines separaten Datenbank-Clients.
Sicherung und Wiederherstellung
Planen Sie automatisierte Backups und stellen Sie Cluster zu jedem beliebigen Zeitpunkt wieder her, um sich vor Datenverlust durch versehentliches Löschen oder Anwendungsfehler zu schützen.
REST API Automatisierung
Jede Management-Aktion ist über eine REST-API verfügbar und ermöglicht die Integration mit CI/CD-Pipelines, Infrastructure-as-Code-Tools und benutzerdefinierten Automatisierungsskripten.
Warum Autobase auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.