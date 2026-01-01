Autobase ist eine Open-Source-Alternative zu Cloud-verwalteten Datenbankdiensten wie Amazon RDS und Google Cloud SQL. Es bietet automatisierte PostgreSQL-Cluster-Bereitstellung, Hochverfügbarkeitskonfiguration und zentralisierte Verwaltung über eine intuitive Webkonsole. Mit über 4.000 GitHub-Sternen ermöglicht es Ihnen, produktionsreife PostgreSQL-Cluster mit automatischem Failover, geplanten Backups und Point-in-Time-Recovery bereitzustellen, ohne komplexe HA-Konfigurationen manuell beherrschen zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Autobase eliminiert die wiederkehrenden stündlichen Kosten von Cloud-Datenbankdiensten, während Ihre Datenbankinfrastruktur und alle gespeicherten Daten unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben. Das integrierte DBDesk Studio bietet direkten SQL-Zugriff und Schema-Erkundung, und die REST-API ermöglicht eine vollständige programmatische Verwaltung – so erhalten Sie den Komfort einer verwalteten Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur.