LibrePhotos ist eine selbst gehostete Open-Source-Fotoverwaltungsplattform, die KI-gestützte Organisation in Ihre persönliche Fotobibliothek bringt. Im Gegensatz zu Google Fotos oder iCloud bleibt jedes Bild auf Ihrem eigenen Server – keine Upload-Limits, keine Abonnementgebühren und kein Zugriff Dritter auf Ihre Erinnerungen. Es verarbeitet Ihre Fotos automatisch mit Gesichtserkennung, Szenenerkennung und semantischer Suche, sodass Sie jedes Bild ohne manuelle Kennzeichnung finden können.

Das Selbst-Hosting von LibrePhotos auf einem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre persönlichsten Daten. Die gesamte ML-Verarbeitung läuft lokal ab – Gesichts-Clustering, Reverse Geocoding und Objekterkennung finden auf Ihrem Server statt, ohne Aufrufe externer KI-Dienste. Ob Sie von einem Cloud-Fotodienst migrieren oder ein privates Familienarchiv aufbauen, LibrePhotos bietet eine ausgefeilte, funktionsreiche Alternative.