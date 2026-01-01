Sharkey mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Föderierter Microblogging-Server basierend auf Misskey mit verbesserter Leistung, Mastodon-API-Unterstützung und moderner UX.
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Was Sie mit Sharkey erstellen können
Sharkey ist ein Upstream-Tracking-Fork von Misskey, der ein ausgefeiltes soziales Erlebnis für das Fediverse bietet. Es spricht nativ ActivityPub, sodass Ihre Community Konten auf Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed und dem Rest des föderierten Netzwerks ohne Brücken folgen und mit ihnen interagieren kann.
Im Vergleich zum Upstream Misskey fügt Sharkey föderierte Beitragsbearbeitung, föderierte Profilhintergründe, Mastodon-Client-API-Kompatibilität und Dutzende von UX-Verbesserungen hinzu, die durch Community-Feedback vorangetrieben wurden. Das Selbst-Hosting von Sharkey auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Timeline, Medien und Ihren Follower-Graphen vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne dass ein Plattformbesitzer entscheidet, wen Sie erreichen können.
Hauptmerkmale von Sharkey
ActivityPub-Föderation
Verbinde dich mit Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed und jedem anderen ActivityPub-Server, um das gesamte Fediverse von deiner eigenen Instanz aus zu erreichen.
Mastodon API-kompatibel
Verwenden Sie einen beliebigen Mastodon-Client eines Drittanbieters, um Beiträge zu veröffentlichen und zu durchsuchen, während Sie weiterhin von Misskey-ähnlichen Funktionen im Hintergrund profitieren.
Benutzerdefinierte Emojis und Reaktionen
Laden Sie serverweite benutzerdefinierte Emojis hoch und reagieren Sie damit auf jeden Beitrag, wodurch Zeitachsen zu ausdrucksstarken Unterhaltungen jenseits von einfachem Text werden.
Föderiertes Post-Editing
Bearbeiten Sie Ihre Beiträge nach der Veröffentlichung und lassen Sie die Änderung sauber an entfernte Instanzen weitergeben, wobei der vollständige Bearbeitungsverlauf erhalten bleibt.
Antennen und Listen
Erstellen Sie schlüsselwortbasierte Antennen und kuratierte Benutzerlisten, um Zeitachsen zu filtern, Themen zu folgen und keine Beiträge zu verpassen, die Ihnen wichtig sind.
Medienverwaltung vorantreiben
Organisieren Sie hochgeladene Bilder, Videos und Dateien in einem integrierten Drive mit Ordnern, Suchfunktion und Wiederverwendung über Beiträge und Profil-Assets hinweg.
Warum Sharkey auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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