Sharkey ist ein Upstream-Tracking-Fork von Misskey, der ein ausgefeiltes soziales Erlebnis für das Fediverse bietet. Es spricht nativ ActivityPub, sodass Ihre Community Konten auf Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed und dem Rest des föderierten Netzwerks ohne Brücken folgen und mit ihnen interagieren kann.

Im Vergleich zum Upstream Misskey fügt Sharkey föderierte Beitragsbearbeitung, föderierte Profilhintergründe, Mastodon-Client-API-Kompatibilität und Dutzende von UX-Verbesserungen hinzu, die durch Community-Feedback vorangetrieben wurden. Das Selbst-Hosting von Sharkey auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Timeline, Medien und Ihren Follower-Graphen vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne dass ein Plattformbesitzer entscheidet, wen Sie erreichen können.