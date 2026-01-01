LibreSpeed als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Internet-Geschwindigkeitstest, der in jedem Browser ohne Flash, Java oder Plugins läuft.
Wählen Sie einen VPS-Plan für LibreSpeed
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LibreSpeed erstellen können
LibreSpeed ist ein leichter, quelloffener HTML5-Geschwindigkeitstest, der Download, Upload, Ping und Jitter direkt im Browser misst. Im Gegensatz zu kommerziellen Speedtest-Websites läuft er vollständig auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, sodass Sie einen privaten Geschwindigkeitstest für Ihr Team, Ihren ISP oder Ihre Kunden veröffentlichen können, ohne den Datenverkehr über Messserver von Drittanbietern zu leiten.
Das Selbst-Hosting von LibreSpeed auf einem VPS liefert Ihnen genaue, wiederholbare Messungen gegen einen Server, dem Sie vertrauen, mit einer ergebnisbasierten Datenbank pro Test, die es Ihnen ermöglicht, die Verbindungsqualität im Laufe der Zeit zu vergleichen. Die Tests funktionieren auf jedem modernen Desktop- oder mobilen Browser ohne Installationsschritt und ohne Client-App.
Hauptmerkmale von LibreSpeed
Installationsfreier Browser-Test
Reines HTML5 und JavaScript — läuft in jedem modernen Browser auf dem Desktop oder Mobilgerät, ohne Flash, Java oder Download.
Download, Upload, Ping, Jitter
Berichtet alle vier Standardmetriken mit konfigurierbarer Testdauer und gleichzeitigen Verbindungsanzahlen für genaue Ergebnisse.
Ergebnisdatenbank
Das integrierte SQLite- oder MySQL-Backend speichert jeden Testlauf mit Zeitstempel, IP und ISP, sodass Sie Änderungen im Laufe der Zeit verfolgen können.
Anpassbares Branding
Bearbeiten Sie das Front-End-HTML, tauschen Sie das Logo aus und wenden Sie Ihr eigenes Theme an, um einen vollständig gebrandeten Geschwindigkeitstest für Ihre Organisation bereitzustellen.
IP- und ISP-Suche
Die optionale ipinfo.io-Integration bereichert jedes Ergebnis mit dem ISP, der Organisation und dem ungefähren Standort des Besuchers.
Warum LibreSpeed auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.