Mealie mit einem Klick installieren.
Selbstgehosteter Rezeptmanager, der Rezepte von jeder URL importiert und sie in wÃ¶chentliche SpeiseplÃ¤ne mit Einkaufslisten verwandelt.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Mealie
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mealie erstellen kÃ¶nnen
Mealie ist ein selbst gehosteter Rezeptmanager, der Rezepte von jeder Website mit einem einzigen Klick importiert, wobei Werbung und Unordnung entfernt werden, um saubere, durchsuchbare Rezepte dauerhaft auf Ihrem Server zu speichern. Er organisiert Rezepte nach Tags und KÃ¼chenrichtung, skaliert Portionen automatisch und zeigt NÃ¤hrwertinformationen an â€“ alles in einem mobilfreundlichen Kochmodus.
Mealie selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Rezeptsammlung Website-Abschaltungen und Plattformwechsel Ã¼berlebt, gemeinsame Haushaltsmitglieder alle auf dieselbe Bibliothek zugreifen kÃ¶nnen und die wÃ¶chentliche Essensplanung konsolidierte Einkaufslisten ohne AbonnementgebÃ¼hren erstellt.
Hauptmerkmale von Mealie
Ein-Klick-Import
FÃ¼gen Sie eine beliebige Rezept-URL ein, und Mealie extrahiert automatisch Zutaten und Anweisungen, was stundenlanges manuelles Kopieren erspart.
Essensplan-Kalender
Ziehen Sie Rezepte auf einen Wochenkalender und erstellen Sie mit einem Klick eine kombinierte Einkaufsliste fÃ¼r alle geplanten Mahlzeiten.
Rezeptskalierung
Passen Sie die PortionsgrÃ¶ÃŸen an, und alle Zutatenmengen werden sofort neu berechnet â€“ kein manuelles Rechnen erforderlich.
Haushaltsfreigabe
Die Mehrbenutzerfunktion ermÃ¶glicht jedem Familienmitglied, dieselbe Rezeptbibliothek zu durchsuchen und zum Essensplan beizutragen.
Permanenter Speicher
Auf Ihrem VPS gespeicherte Rezepte bleiben zugÃ¤nglich, selbst wenn ursprÃ¼ngliche Websites sich Ã¤ndern, Inhalte entfernen oder offline gehen.
Warum Mealie auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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