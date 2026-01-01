Slash ist ein selbst gehosteter Link-Shortcut-Manager für Einzelpersonen und Teams, die eine übersichtlichere Möglichkeit zum Teilen und Zugreifen auf URLs wünschen. Anstatt Lesezeichen, die über Browser verstreut sind, oder schwer zu merkende Weiterleitungslinks, können Sie mit Slash s/-präfixierte Shortcuts definieren – geben Sie s/docs in die Adressleiste Ihres Browsers ein (mit installierter Erweiterung) und gelangen Sie direkt an Ihr Ziel. Shortcuts können getaggt, in teilbare Sammlungen gruppiert und auf Ihr Team zugeschnitten oder privat gehalten werden.

Im Gegensatz zu gehosteten Link-Shortenern, die Ihren Traffic protokollieren und Ihre Daten monetarisieren, behält das Selbst-Hosting von Slash auf einem VPS alle Shortcut-Analysen und Nutzungsdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur – kein Abonnement erforderlich, kein externer Dienst, dem Sie vertrauen müssen, und keine Begrenzung der Anzahl der Shortcuts, die Sie erstellen können.