Slash mit einem Klick installieren.
Selbst gehosteter Shortcut-Manager, der lange URLs in einprägsame s/-Links umwandelt, die direkt über die Adressleiste Ihres Browsers zugänglich sind.
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Was Sie mit Slash erstellen können
Slash ist ein selbst gehosteter Link-Shortcut-Manager für Einzelpersonen und Teams, die eine übersichtlichere Möglichkeit zum Teilen und Zugreifen auf URLs wünschen. Anstatt Lesezeichen, die über Browser verstreut sind, oder schwer zu merkende Weiterleitungslinks, können Sie mit Slash s/-präfixierte Shortcuts definieren – geben Sie s/docs in die Adressleiste Ihres Browsers ein (mit installierter Erweiterung) und gelangen Sie direkt an Ihr Ziel. Shortcuts können getaggt, in teilbare Sammlungen gruppiert und auf Ihr Team zugeschnitten oder privat gehalten werden.
Im Gegensatz zu gehosteten Link-Shortenern, die Ihren Traffic protokollieren und Ihre Daten monetarisieren, behält das Selbst-Hosting von Slash auf einem VPS alle Shortcut-Analysen und Nutzungsdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur – kein Abonnement erforderlich, kein externer Dienst, dem Sie vertrauen müssen, und keine Begrenzung der Anzahl der Shortcuts, die Sie erstellen können.
Hauptmerkmale von Slash
Browser-Adressleisten-Shortcuts
Browser-Erweiterungen für Chrome und Firefox ermöglichen es Ihnen, s/shortcut direkt in die Adressleiste einzugeben, um zu jeder gespeicherten URL zu springen – keine zusätzlichen Klicks oder Suchen erforderlich.
Teilbare Sammlungen
Gruppieren Sie verwandte Verknüpfungen in kuratierte Sammlungen und teilen Sie diese mit Ihrem Team oder öffentlich über einen einzigen Link.
Link-Analysen
Verfolgen Sie, wie oft jede Verknüpfung aufgerufen wird, und sehen Sie die Traffic-Quellen, damit Sie wissen, welche Links aktiv genutzt werden und welche stillgelegt werden können.
Tag-basierte Organisation
Versehen Sie Verknüpfungen mit Tags für schnelles Filtern und Entdecken in einer wachsenden Bibliothek interner und Team-Links.
Freigabe von Team-Kurzbefehlen
Erstellen Sie Verknüpfungen, die für alle Workspace-Mitglieder sichtbar sind, oder beschränken Sie sie auf sich selbst – so bleiben interne und persönliche Links an einem Ort organisiert.
Warum Slash auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.