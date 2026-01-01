VERT ist ein Open-Source-Dateikonvertierungstool, das alles lokal im Browser mithilfe von WebAssembly verarbeitet. Dateien verlassen niemals das GerÃ¤t des Benutzers â€“ es gibt keine serverseitige Verarbeitung, keinen Upload und keine Datenspeicherung. Es konvertiert Dokumente, Bilder, Audio und Video mithilfe von FFmpeg-WASM.

Das Selbst-Hosting von VERT auf einem VPS macht es als privates Team-Tool verfÃ¼gbar, das von jedem Browser aus zugÃ¤nglich ist, ohne auf Konvertierungsdienste von Drittanbietern angewiesen zu sein. Stapelkonvertierung per Drag-and-Drop, keine DateigrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen und keine Cloud-AbhÃ¤ngigkeit machen es zu einer praktischen Alternative fÃ¼r datenschutzbewusste Workflows.