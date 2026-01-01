Icinga 2 mit einem Klick installieren.
Open-Source Ãœberwachungsplattform fÃ¼r Hosts, Dienste und Metriken mit einer leistungsstarken DSL und REST-API.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Icinga 2 erstellen kÃ¶nnen
Icinga 2 ist der moderne Nachfolger von Nagios, in C++ fÃ¼r Performance neu geschrieben und um eine leistungsstarke Konfigurations-DSL, eine native REST-API und steckbare Feature-Module herum aufgebaut. Es Ã¼berprÃ¼ft die VerfÃ¼gbarkeit von Hosts, Diensten, NetzwerkgerÃ¤ten und Anwendungen, berechnet ZustandsÃ¼bergÃ¤nge und Ausfallzeiten und lÃ¶st Benachrichtigungen aus, wenn etwas ausfÃ¤llt â€” alles unterstÃ¼tzt durch Tausende bestehender Nagios-kompatibler Plugins.
Diese Vorlage bÃ¼ndelt Icinga 2 mit Icinga DB, einem Redis-gestÃ¼tzten Synchronisierungs-Daemon, und Icinga Web 2, damit Sie einen kompletten Monitoring-Stack mit einem modernen Dashboard sofort einsatzbereit erhalten. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jede Warnung, Metrik und Host-Inventur auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Pro-Host-Preise oder Anbieterbindung.
Hauptmerkmale von Icinga 2
Nagios-Plugin-kompatibel
Verwendet das gesamte Nagios-Plugin-Ã–kosystem wieder, sodass bestehende PrÃ¼fskripte fÃ¼r HTTP, SMTP, Festplatte, CPU, Datenbanken und Zertifikate ohne Ã„nderungen funktionieren.
Modernes Web-Dashboard
Icinga Web 2 mit dem Icinga DB Modul bietet eine schnelle Listen-, Filter- und Detail-BenutzeroberflÃ¤che mit Dunkelmodus, MassenbestÃ¤tigung und modalem Scheduling fÃ¼r Wartungszeiten.
Leistungsstarke Config DSL
Regeln, Vorlagen und Hostgruppen anwenden ermÃ¶glicht es Ihnen, die Ãœberwachung fÃ¼r Hunderte von Hosts in wenigen Zeilen zu definieren, anstatt hostspezifische BlÃ¶cke zu wiederholen.
REST API und Events
VollstÃ¤ndige REST-API fÃ¼r Hosts, Dienste, Ausfallzeiten, Kommentare und BestÃ¤tigungen treibt Automatisierung, Dashboards und ChatOps-Integrationen an.
Icinga DB Streaming-Synchronisierung
Ein Redis-gestÃ¼tzter Synchronisierungs-Daemon streamt jedes PrÃ¼fergebnis und jede ZustandsÃ¤nderung in MariaDB, sodass die WeboberflÃ¤che immer den Live-Zustand mit minimaler VerzÃ¶gerung widerspiegelt.
Verteilte Ãœberwachung
Der Master-Container kann spÃ¤ter Satelliten- und Agenten-Zonen aufnehmen, wodurch Sie von demselben Konfigurationsbaum aus auf mehrere Rechenzentren skalieren kÃ¶nnen.
Warum Icinga 2 auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.