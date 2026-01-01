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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Icinga 2 erstellen kÃ¶nnen

Icinga 2 ist der moderne Nachfolger von Nagios, in C++ fÃ¼r Performance neu geschrieben und um eine leistungsstarke Konfigurations-DSL, eine native REST-API und steckbare Feature-Module herum aufgebaut. Es Ã¼berprÃ¼ft die VerfÃ¼gbarkeit von Hosts, Diensten, NetzwerkgerÃ¤ten und Anwendungen, berechnet ZustandsÃ¼bergÃ¤nge und Ausfallzeiten und lÃ¶st Benachrichtigungen aus, wenn etwas ausfÃ¤llt â€” alles unterstÃ¼tzt durch Tausende bestehender Nagios-kompatibler Plugins.

Diese Vorlage bÃ¼ndelt Icinga 2 mit Icinga DB, einem Redis-gestÃ¼tzten Synchronisierungs-Daemon, und Icinga Web 2, damit Sie einen kompletten Monitoring-Stack mit einem modernen Dashboard sofort einsatzbereit erhalten. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jede Warnung, Metrik und Host-Inventur auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Pro-Host-Preise oder Anbieterbindung.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Icinga 2

Nagios-Plugin-kompatibel

Verwendet das gesamte Nagios-Plugin-Ã–kosystem wieder, sodass bestehende PrÃ¼fskripte fÃ¼r HTTP, SMTP, Festplatte, CPU, Datenbanken und Zertifikate ohne Ã„nderungen funktionieren.

Modernes Web-Dashboard

Icinga Web 2 mit dem Icinga DB Modul bietet eine schnelle Listen-, Filter- und Detail-BenutzeroberflÃ¤che mit Dunkelmodus, MassenbestÃ¤tigung und modalem Scheduling fÃ¼r Wartungszeiten.

Leistungsstarke Config DSL

Regeln, Vorlagen und Hostgruppen anwenden ermÃ¶glicht es Ihnen, die Ãœberwachung fÃ¼r Hunderte von Hosts in wenigen Zeilen zu definieren, anstatt hostspezifische BlÃ¶cke zu wiederholen.

REST API und Events

VollstÃ¤ndige REST-API fÃ¼r Hosts, Dienste, Ausfallzeiten, Kommentare und BestÃ¤tigungen treibt Automatisierung, Dashboards und ChatOps-Integrationen an.

Icinga DB Streaming-Synchronisierung

Ein Redis-gestÃ¼tzter Synchronisierungs-Daemon streamt jedes PrÃ¼fergebnis und jede ZustandsÃ¤nderung in MariaDB, sodass die WeboberflÃ¤che immer den Live-Zustand mit minimaler VerzÃ¶gerung widerspiegelt.

Verteilte Ãœberwachung

Der Master-Container kann spÃ¤ter Satelliten- und Agenten-Zonen aufnehmen, wodurch Sie von demselben Konfigurationsbaum aus auf mehrere Rechenzentren skalieren kÃ¶nnen.

Warum Icinga 2 auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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