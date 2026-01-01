OpenEMR mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-System für elektronische Patientenakten und medizinisches Praxismanagement, das weltweit von Kliniken und Gesundheitsdienstleistern genutzt wird.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenEMR erstellen können
OpenEMR ist das weltweit am weitesten verbreitete Open-Source-System für elektronische Gesundheitsakten (EHR) und die Verwaltung medizinischer Praxen. Entwickelt für kleine Kliniken bis hin zu großen Gesundheitsorganisationen, bietet es eine komplette Suite von Tools für Patientenregistrierung, klinische Dokumentation, Terminplanung, Abrechnung und Berichterstattung – alles innerhalb einer einzigen selbst gehosteten Plattform.
Das Selbst-Hosting von OpenEMR auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über sensible Patientendaten, gewährleistet die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und hält medizinische Aufzeichnungen auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Ohne Lizenzgebühren pro Benutzer und mit einer aktiven globalen Community ist OpenEMR eine bewährte Alternative zu teuren proprietären EHR-Systemen.
Hauptmerkmale von OpenEMR
Patientenaktenverwaltung
Speichern und abrufen Sie vollständige Patientenakten, einschließlich demografischer Daten, Krankengeschichte, Laborergebnissen, Verschreibungen und klinischer Notizen, in einem strukturierten Datensatz.
Terminplanung
Verwalten Sie Anbieterkalender, Patiententermine und wiederkehrende Besuche mit einem Multi-Ressourcen-Planer, der mehrere Behandler und Standorte berücksichtigt.
Abrechnung und Kodierung
Versicherungsansprüche mit ICD-10- und CPT-Kodierungsunterstützung generieren, Zahlungen verfolgen und Überweisungen verwalten, um den administrativen Aufwand der Abrechnung zu reduzieren.
Klinische Entscheidungsunterstützung
Einblenden von Warnungen vor Arzneimittelwechselwirkungen, Allergiehinweisen und Erinnerungen an Vorsorgemaßnahmen am Behandlungsort, um sicherere klinische Entscheidungen zu unterstützen.
E-Rezept und Labore
Rezepte elektronisch an Apotheken senden und strukturierte Laborergebnisse direkt in Patientenakten erhalten, ohne manuelle Neueingabe.
Warum OpenEMR auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.