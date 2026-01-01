OpenEMR ist das weltweit am weitesten verbreitete Open-Source-System für elektronische Gesundheitsakten (EHR) und die Verwaltung medizinischer Praxen. Entwickelt für kleine Kliniken bis hin zu großen Gesundheitsorganisationen, bietet es eine komplette Suite von Tools für Patientenregistrierung, klinische Dokumentation, Terminplanung, Abrechnung und Berichterstattung – alles innerhalb einer einzigen selbst gehosteten Plattform.

Das Selbst-Hosting von OpenEMR auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über sensible Patientendaten, gewährleistet die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und hält medizinische Aufzeichnungen auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Ohne Lizenzgebühren pro Benutzer und mit einer aktiven globalen Community ist OpenEMR eine bewährte Alternative zu teuren proprietären EHR-Systemen.