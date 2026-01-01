OpenTTD in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Mehrspieler-Spielserver für das klassische Transport Tycoon Deluxe, der bis zu 255 gleichzeitige Spieler unterstützt.
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Was Sie mit OpenTTD erstellen können
OpenTTD ist eine kostenlose Open-Source-Neuimplementierung von Transport Tycoon Deluxe, dem wegweisenden Transportsimulationsspiel. Als dedizierter Multiplayer-Server ermöglicht es bis zu 255 Spielern, gleichzeitig Strassen-, Schienen-, See- und Luftnetze auf prozedural generierten oder handgefertigten Karten zu bauen und sich darüber zu messen. Jahrzehntelange Community-Entwicklung hat neue Kartentypen, verbesserte KI-Gegner und ein reichhaltiges Ökosystem von NewGRF-Inhaltspaketen für Fahrzeuge, Industrien und Stadtstile hinzugefügt.
Das Selbst-Hosting Ihres OpenTTD-Servers auf einem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Spieleinstellungen, Mods, Spielerzugriff und Server-Sichtbarkeit – egal, ob Sie ein privates Spiel mit Freunden oder einen öffentlich gelisteten Server wünschen, der über den OpenTTD Game Coordinator auffindbar ist.
Hauptmerkmale von OpenTTD
Massiver Mehrspieler-Support
Hosten Sie bis zu 255 gleichzeitige Spieler mit integrierter Unterstützung für öffentliche, nur auf Einladung zugängliche und passwortgeschützte Spielmodi.
NewGRF Mod Support
Erweitern Sie Ihren Server mit von der Community erstellten NewGRF-Inhaltspaketen, die neue Fahrzeuge, Industrien, Geländetypen und visuelle Stile hinzufügen.
Spielstandpersistenz
Konfigurierbare automatische Speicherintervalle und ein persistentes Datenvolumen schützen den Spielfortschritt und ermöglichen ein einfaches Zurücksetzen auf jede frühere Sitzung.
Öffentliche Server-Erkennung
Registriert sich automatisch beim OpenTTD Game Coordinator, damit Spieler weltweit Ihren Server über den In-Game-Server-Browser finden und beitreten können.
Klassisches Gameplay wiederbelebt
Getreue Neuimplementierung von Transport Tycoon Deluxe mit jahrzehntelangen Gameplay-Verbesserungen, neuen Kartengeneratoren und verbesserten KI-Gegnern.
Warum OpenTTD auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.