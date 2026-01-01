OpenTTD ist eine kostenlose Open-Source-Neuimplementierung von Transport Tycoon Deluxe, dem wegweisenden Transportsimulationsspiel. Als dedizierter Multiplayer-Server ermöglicht es bis zu 255 Spielern, gleichzeitig Strassen-, Schienen-, See- und Luftnetze auf prozedural generierten oder handgefertigten Karten zu bauen und sich darüber zu messen. Jahrzehntelange Community-Entwicklung hat neue Kartentypen, verbesserte KI-Gegner und ein reichhaltiges Ökosystem von NewGRF-Inhaltspaketen für Fahrzeuge, Industrien und Stadtstile hinzugefügt.

Das Selbst-Hosting Ihres OpenTTD-Servers auf einem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Spieleinstellungen, Mods, Spielerzugriff und Server-Sichtbarkeit – egal, ob Sie ein privates Spiel mit Freunden oder einen öffentlich gelisteten Server wünschen, der über den OpenTTD Game Coordinator auffindbar ist.