HortusFox ist eine speziell entwickelte Webanwendung fÃ¼r Pflanzenliebhaber, die Zimmerpflanzen und GÃ¤rten strukturiert und privat verwalten mÃ¶chten. Sie ermÃ¶glicht es Ihnen, Pflanzen mit Fotos, Artnamen und benutzerdefinierten Attributen zu katalogisieren, sie nach Standort zu organisieren und wiederkehrende Pflegeerinnerungen fÃ¼r GieÃŸen, DÃ¼ngen und Umtopfen einzurichten. Die Integration von Wetterdaten hilft GÃ¤rtnern im Freien, PflegeplÃ¤ne an Umweltbedingungen anzupassen, wÃ¤hrend die integrierte Pflanzenerkennung bei der Identifizierung unbekannter Arten unterstÃ¼tzt.

Das Selbst-Hosting von HortusFox auf Ihrem VPS stellt sicher, dass Wachstumsaufzeichnungen, Pflegehistorien und Pflanzenfotos Ã¼ber Jahre hinweg unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleiben â€“ kein Drittanbieter-Cloud-Dienst kann den Zugriff auf Ihre Sammlungsdaten einstellen oder Ihre Gartengewohnheiten monetarisieren.