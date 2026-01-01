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Selbst gehostetes Pflanzenverwaltungssystem zur Katalogisierung, Planung von Pflegeroutinen und privater Gartenorganisation.

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AMD EPYC-Prozessoren
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit HortusFox erstellen kÃ¶nnen

HortusFox ist eine speziell entwickelte Webanwendung fÃ¼r Pflanzenliebhaber, die Zimmerpflanzen und GÃ¤rten strukturiert und privat verwalten mÃ¶chten. Sie ermÃ¶glicht es Ihnen, Pflanzen mit Fotos, Artnamen und benutzerdefinierten Attributen zu katalogisieren, sie nach Standort zu organisieren und wiederkehrende Pflegeerinnerungen fÃ¼r GieÃŸen, DÃ¼ngen und Umtopfen einzurichten. Die Integration von Wetterdaten hilft GÃ¤rtnern im Freien, PflegeplÃ¤ne an Umweltbedingungen anzupassen, wÃ¤hrend die integrierte Pflanzenerkennung bei der Identifizierung unbekannter Arten unterstÃ¼tzt.

Das Selbst-Hosting von HortusFox auf Ihrem VPS stellt sicher, dass Wachstumsaufzeichnungen, Pflegehistorien und Pflanzenfotos Ã¼ber Jahre hinweg unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleiben â€“ kein Drittanbieter-Cloud-Dienst kann den Zugriff auf Ihre Sammlungsdaten einstellen oder Ihre Gartengewohnheiten monetarisieren.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von HortusFox

Pflegeerinnerungen

Legen Sie wiederkehrende Aufgaben fÃ¼r das GieÃŸen, DÃ¼ngen und Umtopfen fest, damit keine Pflanze in einem vollen Pflegeplan vergessen wird.

Standortbasierte Organisation

Weisen Sie Pflanzen bestimmten RÃ¤umen oder AuÃŸenbereichen zu, um Ihre Sammlung schnell zu filtern und jeden Bereich unabhÃ¤ngig zu verwalten.

Wetterintegration

Verbinden Sie lokale Wetterdaten, um die Pflege von AuÃŸenpflanzen automatisch an Niederschlags- und Temperaturbedingungen anzupassen.

Pflanzenerkennung

Identifizieren Sie unbekannte Arten direkt in der App anhand von Fotos und fÃ¼gen Sie bestÃ¤tigte Artendaten zu Ihrem Katalog hinzu, ohne HortusFox zu verlassen.

Bestandsverwaltung

Verfolgen Sie TÃ¶pfe, DÃ¼nger, Werkzeuge und ZubehÃ¶r zusammen mit Ihren Pflanzen, damit Sie Ihre Gartenressourcen stets im Blick haben.

Kollaborativer Chat

Integrierter Gruppenchat ermÃ¶glicht Haushalten und Teams, Pflanzenpflege-Aufgaben ohne separate Messaging-Apps zu koordinieren.

Warum HortusFox auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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