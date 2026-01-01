HortusFox in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostetes Pflanzenverwaltungssystem zur Katalogisierung, Planung von Pflegeroutinen und privater Gartenorganisation.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r HortusFox
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit HortusFox erstellen kÃ¶nnen
HortusFox ist eine speziell entwickelte Webanwendung fÃ¼r Pflanzenliebhaber, die Zimmerpflanzen und GÃ¤rten strukturiert und privat verwalten mÃ¶chten. Sie ermÃ¶glicht es Ihnen, Pflanzen mit Fotos, Artnamen und benutzerdefinierten Attributen zu katalogisieren, sie nach Standort zu organisieren und wiederkehrende Pflegeerinnerungen fÃ¼r GieÃŸen, DÃ¼ngen und Umtopfen einzurichten. Die Integration von Wetterdaten hilft GÃ¤rtnern im Freien, PflegeplÃ¤ne an Umweltbedingungen anzupassen, wÃ¤hrend die integrierte Pflanzenerkennung bei der Identifizierung unbekannter Arten unterstÃ¼tzt.
Das Selbst-Hosting von HortusFox auf Ihrem VPS stellt sicher, dass Wachstumsaufzeichnungen, Pflegehistorien und Pflanzenfotos Ã¼ber Jahre hinweg unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleiben â€“ kein Drittanbieter-Cloud-Dienst kann den Zugriff auf Ihre Sammlungsdaten einstellen oder Ihre Gartengewohnheiten monetarisieren.
Hauptmerkmale von HortusFox
Pflegeerinnerungen
Legen Sie wiederkehrende Aufgaben fÃ¼r das GieÃŸen, DÃ¼ngen und Umtopfen fest, damit keine Pflanze in einem vollen Pflegeplan vergessen wird.
Standortbasierte Organisation
Weisen Sie Pflanzen bestimmten RÃ¤umen oder AuÃŸenbereichen zu, um Ihre Sammlung schnell zu filtern und jeden Bereich unabhÃ¤ngig zu verwalten.
Wetterintegration
Verbinden Sie lokale Wetterdaten, um die Pflege von AuÃŸenpflanzen automatisch an Niederschlags- und Temperaturbedingungen anzupassen.
Pflanzenerkennung
Identifizieren Sie unbekannte Arten direkt in der App anhand von Fotos und fÃ¼gen Sie bestÃ¤tigte Artendaten zu Ihrem Katalog hinzu, ohne HortusFox zu verlassen.
Bestandsverwaltung
Verfolgen Sie TÃ¶pfe, DÃ¼nger, Werkzeuge und ZubehÃ¶r zusammen mit Ihren Pflanzen, damit Sie Ihre Gartenressourcen stets im Blick haben.
Kollaborativer Chat
Integrierter Gruppenchat ermÃ¶glicht Haushalten und Teams, Pflanzenpflege-Aufgaben ohne separate Messaging-Apps zu koordinieren.
Warum HortusFox auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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