Apache Hop als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform für visuelle Datenorchestrierung zum Entwerfen von Pipelines und Workflows, die überall ausgeführt werden können.
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Was Sie mit Apache Hop erstellen können
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) ist ein Open-Source-Projekt für Datenintegration und -orchestrierung, das bei der Apache Software Foundation inkubiert und graduiert wurde als moderner Nachfolger von Pentaho Data Integration (Kettle). Es ermöglicht Dateningenieuren, Pipelines und Workflows visuell zu entwerfen, die Daten über Dateien, Datenbanken, Nachrichtenwarteschlangen, Cloud-Warehouses und SaaS-APIs hinweg verschieben und transformieren, ohne benutzerdefinierten Code schreiben zu müssen.
Diese Vorlage stellt Hop Web bereit, die browserbasierte Version der Hop GUI, die auf Apache Tomcat läuft. Das Selbst-Hosting von Hop auf Ihrem eigenen VPS hält jede Verbindungszeichenfolge, Anmeldeinformation und jeden Zwischen-Datensatz auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne die pro-Benutzer-, pro-Pipeline- oder Zeilenvolumen-Gebühren, die bei kommerziellen ETL-Plattformen üblich sind.
Hauptmerkmale von Apache Hop
Visueller Pipeline-Designer
Drag-and-Drop-Editor mit über 200 Transformationen und Aktionen für Dateien, Datenbanken, APIs, Nachrichtenwarteschlangen und Datenqualitätsprüfungen — kein Java oder Python erforderlich, um Produktions-Pipelines zu erstellen.
Browser-basierte GUI
Das gleiche Hop GUI-Erlebnis wie beim Desktop-Client, bereitgestellt über Tomcat, damit Teams Pipelines von jedem Browser aus entwerfen können, ohne lokale Java-Installationen.
Engine-unabhängige Ausführung
Einmal entwerfen und Pipelines auf der nativen Hop-Engine, Apache Spark, Apache Flink oder Google Cloud Dataflow über die Apache Beam Runner-Abstraktion ausführen.
Metadaten-gesteuerte Workflows
Verbindungen, Ausführungskonfigurationen, Pipeline-Vorlagen und Unit-Tests als erstklassige Metadatenobjekte wiederverwenden, die zusammen mit den Pipeline-Definitionen in Git eingecheckt werden.
Integrierte Datenherkunft
Jede Transformation zeichnet Eingaben, Ausgaben und Feldzuordnungen auf, damit Analysten eine Spalte über komplexe mehrstufige Workflows hinweg bis zu ihren Quelldateien oder -tabellen zurückverfolgen können.
Warum Apache Hop auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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