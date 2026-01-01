Apache Hop (Hop Orchestration Platform) ist ein Open-Source-Projekt für Datenintegration und -orchestrierung, das bei der Apache Software Foundation inkubiert und graduiert wurde als moderner Nachfolger von Pentaho Data Integration (Kettle). Es ermöglicht Dateningenieuren, Pipelines und Workflows visuell zu entwerfen, die Daten über Dateien, Datenbanken, Nachrichtenwarteschlangen, Cloud-Warehouses und SaaS-APIs hinweg verschieben und transformieren, ohne benutzerdefinierten Code schreiben zu müssen.

Diese Vorlage stellt Hop Web bereit, die browserbasierte Version der Hop GUI, die auf Apache Tomcat läuft. Das Selbst-Hosting von Hop auf Ihrem eigenen VPS hält jede Verbindungszeichenfolge, Anmeldeinformation und jeden Zwischen-Datensatz auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne die pro-Benutzer-, pro-Pipeline- oder Zeilenvolumen-Gebühren, die bei kommerziellen ETL-Plattformen üblich sind.