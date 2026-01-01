SABnzbd ist der führende Open-Source Usenet-Downloader, der die gesamte Pipeline von der NZB-Datei bis zur fertigen Datei automatisiert: paralleles Herunterladen von mehreren Servern, PAR2-Integritätsprüfung, automatische Reparatur und Archiv-Extraktion – alles ohne manuelle Schritte. Es ist seit über einem Jahrzehnt das Rückgrat von Medienautomatisierungs-Workflows.

Das Selbst-Hosting von SABnzbd auf einem VPS bietet 24/7-Verfügbarkeit für RSS-Überwachung und Download-Warteschlangen, ohne dass ein Heimcomputer ständig laufen muss. Die Bandbreite von Rechenzentren übertrifft oft die Geschwindigkeiten von Privatanschlüssen, und Downloads landen auf dem VPS-Speicher zur späteren Streaming oder Abruf über Sonarr, Radarr und den breiteren Medienautomatisierungs-Stack.