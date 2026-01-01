CloudBeaver in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasiertes Datenbankverwaltungstool, entwickelt vom DBeaver-Team, das PostgreSQL, MySQL, MongoDB und Dutzende weitere unterstützt.
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Was Sie damit bauen können CloudBeaver
CloudBeaver ist eine webbasierte Datenbankverwaltungsanwendung, entwickelt vom Team hinter dem beliebten DBeaver Desktop-Client. Es bringt professionelle Datenbankverwaltung in jeden Browser, wodurch Teams mehrere Datenbanksysteme von einer einzigen Oberfläche aus abfragen, visualisieren und verwalten können, ohne Desktop-Software auf jedem Rechner installieren zu müssen.
Das Selbst-Hosting von CloudBeaver auf Ihrem VPS hält Datenbankanmeldeinformationen und Abfrageergebnisse innerhalb Ihres eigenen Netzwerks. Sie vermeiden es, einzelne Datenbanken dem öffentlichen Internet auszusetzen, während Sie Ihrem Team einen zentralisierten, rollenbasierten Zugriff auf die benötigten Datenbanken ermöglichen – von jedem Gerät, von jedem Standort aus.
Hauptmerkmale von CloudBeaver
Unterstützung für mehrere Datenbanken
Verbinden Sie PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server und viele weitere über eine einheitliche Oberfläche.
Visueller Abfrage-Builder
Erstellen Sie komplexe Abfragen mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche, um Fehler zu reduzieren und die Einstiegshürde für weniger erfahrene Benutzer zu senken.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung
Verwalten Sie Benutzerberechtigungen auf Verbindungsebene, damit Teammitglieder nur die Datenbanken sehen, auf die sie zugreifen dürfen.
Erweiterter SQL-Editor
Voll ausgestatteter Editor mit Syntaxhervorhebung, Autovervollständigung und Abfrageverlauf für produktive tägliche Datenbankarbeit.
Datenvisualisierung
Abfrageergebnisse als Diagramme und Grafiken direkt im Browser darstellen, ohne sie in ein separates BI-Tool exportieren zu müssen.
Warum CloudBeaver auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.