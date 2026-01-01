CloudBeaver ist eine webbasierte Datenbankverwaltungsanwendung, entwickelt vom Team hinter dem beliebten DBeaver Desktop-Client. Es bringt professionelle Datenbankverwaltung in jeden Browser, wodurch Teams mehrere Datenbanksysteme von einer einzigen Oberfläche aus abfragen, visualisieren und verwalten können, ohne Desktop-Software auf jedem Rechner installieren zu müssen.

Das Selbst-Hosting von CloudBeaver auf Ihrem VPS hält Datenbankanmeldeinformationen und Abfrageergebnisse innerhalb Ihres eigenen Netzwerks. Sie vermeiden es, einzelne Datenbanken dem öffentlichen Internet auszusetzen, während Sie Ihrem Team einen zentralisierten, rollenbasierten Zugriff auf die benötigten Datenbanken ermöglichen – von jedem Gerät, von jedem Standort aus.