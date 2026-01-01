ClickHouse mit einem Klick installieren.
Open-Source-spaltenorientierte OLAP-Datenbank, entwickelt für Echtzeitanalysen auf Milliarden von Zeilen mit Abfragelatenz im Millisekundenbereich.
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Was Sie damit bauen können ClickHouse
ClickHouse ist ein Open-Source-Spalten-Datenbankverwaltungssystem, das speziell für die Online-Analyseverarbeitung entwickelt wurde – es führt Aggregationsabfragen über Milliarden von Zeilen in Millisekunden aus, ohne vorab berechnete Cubes oder materialisierte Ansichten. Ursprünglich bei Yandex entwickelt und jetzt von ClickHouse Inc. gewartet, treibt es Analyseplattformen, Observability-Backends und Produkt-Event-Pipelines bei Unternehmen von Startups bis Cloudflare, Uber und eBay an.
Das Selbst-Hosten von ClickHouse auf Ihrem VPS bietet Anwendungs-Backends, Analyse-Dashboards und Observability-Tools eine hochleistungsfähige Abfrageschicht für Protokolldaten, Metriken, Benutzerereignisse und Zeitreihen-Workloads. Die integrierte Play UI bietet eine browserbasierte Abfrageschnittstelle, sodass Analysten SQL schreiben können, ohne einen Desktop-Client installieren zu müssen.
Hauptmerkmale von ClickHouse
Spaltenspeicher
Spaltenbasierte Komprimierung und das Festplattenlayout ermöglichen 10- bis 100-fache Kompressionsraten und erheblich schnellere Aggregationsabfragen als zeilenorientierte Datenbanken.
MergeTree-Engine-Familie
Spezialisierte Tabellen-Engines für Zeitreihen, replizierte Daten, summierende Aggregate und Graph-Workloads optimieren Speicherung und Abfragen pro Anwendungsfall.
Integrierte Play UI
Führen Sie Ad-hoc-SQL-Abfragen direkt aus dem Browser unter /play mit Syntaxhervorhebung, Abfrageverlauf und Ergebnisvisualisierung aus.
Materialisierte Ansichten
Inkrementell gepflegte voraggregierte Tabellen ermöglichen es Ihnen, Dashboard-Abfragen für Milliarden von Zeilen mit einer Latenzzeit von unter einer Sekunde bereitzustellen.
Verteilt und repliziert
Native Unterstützung für Sharding über Knoten hinweg und Replikation von Tabellen für hohe Verfügbarkeit ohne externe Koordinationsdienste.
Warum ClickHouse auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.