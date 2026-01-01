Deluge mit einem Klick installieren.
Schlanker BitTorrent-Client mit Weboberfläche, Plugin-Unterstützung und nahtloser Medienautomatisierungs-Integration.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Deluge erstellen können
Deluge ist ein funktionsreicher, leichter BitTorrent-Client, der auf der libtorrent-Bibliothek basiert und alle wesentlichen Funktionen zur Torrent-Verwaltung über eine übersichtliche, browserbasierte Oberfläche bietet. Er unterstützt Protokollverschlüsselung, DHT, Peer-Austausch, Proxy-Routing, Geschwindigkeitskontrollen und ein Plugin-Ökosystem – was ihn zu einer zuverlässigen Wahl sowohl für gelegentliche Downloads als auch für fortgeschrittene Medienautomatisierungs-Setups macht.
Die Bereitstellung von Deluge auf einem VPS bietet dedizierte Bandbreite für kontinuierliches Seeding und Herunterladen, ohne Ihre Heim-Internetverbindung oder Datenlimits zu belasten. Die ständig verfügbare Umgebung sorgt für gesunde Ratios auf privaten Trackern, integriert sich nahtlos in Automatisierungstools wie Sonarr und Radarr und isoliert Ihre Torrent-Aktivitäten auf einer dedizierten Infrastruktur mit einer statischen IP-Adresse.
Hauptmerkmale von Deluge
Browserbasierte Oberfläche
Verwalten Sie alle Torrents von jedem Gerät aus über eine responsive Web-Benutzeroberfläche, ohne einen Desktop-Client installieren oder direkten Serverzugriff aufrechterhalten zu müssen.
Medienautomatisierungs-Integration
Integriert sich nativ mit Sonarr, Radarr und Lidarr für automatisiertes Herunterladen von Inhalten, Umbenennen und Bibliotheksorganisation.
Protokollverschlüsselung
Verschlüsselt BitTorrent-Verkehr, um ISP-Drosselung zu reduzieren und die Privatsphäre für alle Torrent-Aktivitäten auf dem Server zu verbessern.
Plugin System
Erweitern Sie die Funktionalität mit Plugins für Beschriftungen, Zeitplanung, RSS-Feeds, Web-Seeds und Remote-Client-Verwaltung.
Granulare Geschwindigkeitsregler
Legen Sie globale und pro-Torrent Upload-/Download-Limits mit Zeitplanungsfunktion fest, um die Bandbreitennutzung den ganzen Tag über zu verwalten.
Warum Deluge auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.