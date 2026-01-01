LinkStack mit einem Klick installieren.
Selbst gehostete Link-in-Bio-Plattform zum Erstellen gebrandeter Landingpages mit unbegrenzten Links und voller Designkontrolle.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LinkStack erstellen kÃ¶nnen
LinkStack ist eine Open-Source-Link-in-Bio-Plattform, die es Kreativen, Unternehmen und Organisationen ermÃ¶glicht, alle ihre wichtigen Links auf einer einzigen anpassbaren Landingpage zu zentralisieren. Basierend auf PHP und Laravel bietet es unbegrenzte Links, benutzerdefinierte Themes, soziale Icons, Klick-Analysen und Multi-User-UnterstÃ¼tzung sofort einsatzbereit â€“ Funktionen, die kommerzielle Alternativen wie Linktree typischerweise hinter kostenpflichtigen Abonnements verbergen.
Das Selbst-Hosting von LinkStack auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Besucheranalysen, Klickdaten und Seitenkonfiguration vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne AbonnementgebÃ¼hren pro Seite, ohne eingeblendete Werbung in kostenlosen Tarifen und ohne das Risiko, dass Ihr Bio-Link von einer Drittanbieterplattform gesperrt wird. Verbinden Sie eine benutzerdefinierte Domain Ã¼ber Traefik, und die Seite wird zu einem vollstÃ¤ndig gebrandeten Teil Ihrer eigenen Infrastruktur.
Hauptmerkmale von LinkStack
Unbegrenzte Links
FÃ¼gen Sie so viele Links, Abschnitte und Seiten hinzu, wie Sie benÃ¶tigen, ohne monatliche Obergrenzen, ArtikelbeschrÃ¤nkungen oder GebÃ¼hren pro Link von einem SaaS-Anbieter.
Benutzerdefinierte Themes
WÃ¤hlen Sie aus integrierten Themes oder gestalten Sie Seiten komplett neu mit benutzerdefiniertem CSS, HintergrÃ¼nden, SchaltflÃ¤chenformen und Animationen, um Ihrer Marke zu entsprechen.
Integrierte Analysen
Verfolgen Sie Seitenaufrufe und Klickzahlen pro Link im Admin-Panel, ohne Tracking-Pixel von Drittanbietern in die Browser Ihrer Besucher einzuschleusen.
MehrbenutzerunterstÃ¼tzung
Hosten Sie Seiten fÃ¼r ganze Teams oder Agenturen mit separaten Benutzerkonten, rollenbasiertem Zugriff und zentraler Verwaltung auf einer Instanz.
Soziale und benutzerdefinierte Symbole
FÃ¼gen Sie Symbole fÃ¼r wichtige soziale Netzwerke sowie benutzerdefinierte hochgeladene Symbole hinzu, damit Links visuell konsistent und sofort erkennbar bleiben.
Ein-Klick-Aktualisierung
Wenden Sie neue Releases direkt aus dem Admin-Panel mit dem integrierten Updater an, um Ihre Instanz aktuell zu halten, ohne den Container neu aufzubauen.
Warum LinkStack auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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