Readur ist eine Dokumentenmanagement-Plattform, die OCR-Technologie nutzt, um Papierdokumente, gescannte Dateien und Bilder in durchsuchbare digitale Archive umzuwandeln. Es akzeptiert PDFs, Bilder und Office-Dateien per Drag-and-Drop-Upload oder Ã¼ber einen automatischen Ãœberwachungsordner, extrahiert Text, ohne die Originaldateien zu verÃ¤ndern, und indiziert alles in PostgreSQL fÃ¼r eine schnelle Volltextsuche.

Das Selbst-Hosting von Readur hÃ¤lt sensible Dokumente â€” Rechtsdokumente, medizinische Akten, Finanzbelege â€” unter Ihrer exklusiven Kontrolle, ohne sie auf OCR-Dienste Dritter hochzuladen, die Kopien behalten oder Inhalte teilen kÃ¶nnten. Token-basierte Authentifizierung und konfigurierbare OCR-Einstellungen geben Ihnen eine detaillierte Kontrolle Ã¼ber Verarbeitungskonkurrenz, Spracherkennung und DateitypbeschrÃ¤nkungen.