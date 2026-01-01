Readur mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Dokumentenmanagementsystem, das OCR nutzt, um gescannte Dateien und Bilder in vollstÃ¤ndig durchsuchbare Archive umzuwandeln.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Readur erstellen kÃ¶nnen
Readur ist eine Dokumentenmanagement-Plattform, die OCR-Technologie nutzt, um Papierdokumente, gescannte Dateien und Bilder in durchsuchbare digitale Archive umzuwandeln. Es akzeptiert PDFs, Bilder und Office-Dateien per Drag-and-Drop-Upload oder Ã¼ber einen automatischen Ãœberwachungsordner, extrahiert Text, ohne die Originaldateien zu verÃ¤ndern, und indiziert alles in PostgreSQL fÃ¼r eine schnelle Volltextsuche.
Das Selbst-Hosting von Readur hÃ¤lt sensible Dokumente â€” Rechtsdokumente, medizinische Akten, Finanzbelege â€” unter Ihrer exklusiven Kontrolle, ohne sie auf OCR-Dienste Dritter hochzuladen, die Kopien behalten oder Inhalte teilen kÃ¶nnten. Token-basierte Authentifizierung und konfigurierbare OCR-Einstellungen geben Ihnen eine detaillierte Kontrolle Ã¼ber Verarbeitungskonkurrenz, Spracherkennung und DateitypbeschrÃ¤nkungen.
Hauptmerkmale von Readur
OCR-Textextraktion
Extrahiert automatisch Text aus gescannten PDFs und Bildern, sodass jedes Dokument ohne manuelle Transkription durchsuchbar wird.
Hotfolder-Automatisierung
Legen Sie Dateien in einem Ã¼berwachten Ordner ab, und Readur verarbeitet und indiziert sie automatisch, wodurch wiederholte Upload-Schritte fÃ¼r die Massenaufnahme entfallen.
Volltextsuche
Die PostgreSQL-gestÃ¼tzte Volltextsuche liefert relevante Dokumente sofort aus Ihrem gesamten Archiv, mit integrierter Filterung und Rangfolge.
ZerstÃ¶rungsfreie Verarbeitung
Originaldateien werden exakt wie hochgeladen beibehalten â€“ OCR-Text wird separat gespeichert, sodass Quelldokumente bitgenau identisch bleiben.
Multi-Format-UnterstÃ¼tzung
Verarbeitet PDFs, gÃ¤ngige Bildformate, Klartext, RTF und Office-Dokumente in einem einzigen, einheitlichen Archiv ohne formatspezifische ArbeitsablÃ¤ufe.
Warum Readur auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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