Damselfly ist eine serverbasierte Fotoverwaltungsanwendung, die für sehr grosse Bibliotheken entwickelt wurde. Sie indiziert einen übergeordneten Bilderordner, erstellt im Hintergrund Miniaturansichten und ermöglicht die Suche über IPTC-Schlagwort-Tags, Ordnernamen, EXIF-Metadaten, Gesichter und erkannte Objekte über eine schnelle Blazor WebAssembly Benutzeroberfläche. Gesichtserkennung und Objekterkennung laufen lokal und offline, ohne SaaS-Abhängigkeit.

Das Selbst-Hosting von Damselfly auf Ihrem eigenen VPS hält Fotometadaten, Gesichtsvektoren und die Bibliotheksstruktur innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt bei einem öffentlichen Fotodienst. Die Plattform verarbeitet über 500.000 Bildkataloge mit Suchvorgängen in unter einer Sekunde, unterstützt Mehrbenutzerkonten mit rollenbasierten Berechtigungen und lässt sich mit dem Damselfly Desktop-Client für Synchronisierungs- und Bearbeitungsworkflows auf Laptops koppeln.