Damselfly als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Serverbasiertes Fotomanagement mit geräteinterner Gesichtserkennung, Objekterkennung und Volltext-Metadatensuche.
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Was Sie damit bauen können Damselfly
Damselfly ist eine serverbasierte Fotoverwaltungsanwendung, die für sehr grosse Bibliotheken entwickelt wurde. Sie indiziert einen übergeordneten Bilderordner, erstellt im Hintergrund Miniaturansichten und ermöglicht die Suche über IPTC-Schlagwort-Tags, Ordnernamen, EXIF-Metadaten, Gesichter und erkannte Objekte über eine schnelle Blazor WebAssembly Benutzeroberfläche. Gesichtserkennung und Objekterkennung laufen lokal und offline, ohne SaaS-Abhängigkeit.
Das Selbst-Hosting von Damselfly auf Ihrem eigenen VPS hält Fotometadaten, Gesichtsvektoren und die Bibliotheksstruktur innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt bei einem öffentlichen Fotodienst. Die Plattform verarbeitet über 500.000 Bildkataloge mit Suchvorgängen in unter einer Sekunde, unterstützt Mehrbenutzerkonten mit rollenbasierten Berechtigungen und lässt sich mit dem Damselfly Desktop-Client für Synchronisierungs- und Bearbeitungsworkflows auf Laptops koppeln.
Hauptmerkmale von Damselfly
Lokale Gesichtserkennung
Führt Gesichtserkennung und -identifizierung vollständig auf dem Server aus, ohne Abhängigkeit von Drittanbieter-APIs, und gruppiert Fotos nach erkannten Personen für Workflows zum Durchsuchen nach Personen.
Objekterkennung
Erkennt Objekte, Szenen und Bildfarben in Ihrer Bibliothek, sodass eine Suche nach „Hund“ oder „Strand“ passende Fotos zurückgibt, selbst ohne manuelle Verschlagwortung.
IPTC-Stichwort-Tagging
Schnelle, zerstörungsfreie EXIF/IPTC-Schlüsselwortaktualisierungen über ExifTool — JPEGs werden nicht neu kodiert, wenn Tags geändert werden, wodurch die ursprüngliche Qualität erhalten bleibt.
Volltext-Metadatensuche
Sekundenbruchteil-Suche in Hunderttausenden von Bildern nach Tag, Ordner, Dateiname, Kamera, Objektiv, Datumsbereich, Ausrichtung und vielem mehr.
Auswahlkorb
Speichern Sie Bilder aus Suchergebnissen in einem persistenten Warenkorb, um sie dann herunterzuladen, mit Wasserzeichen zu exportieren oder mit dem Damselfly-Client auf einen Desktop zu synchronisieren.
Warum Damselfly auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.