Moodist ist ein Open-Source-Umgebungsgeräusch-Mixer, mit dem Sie kuratierte Klanglandschaften überlagern können, um die perfekte Audio-Umgebung für Konzentration, Entspannung oder kreatives Arbeiten zu schaffen. Mit 84 sorgfältig ausgewählten Klängen – von Regen- und Waldambiente über Café-Geräusche bis hin zu verschiedenen Weissrausch-Varianten – können Sie individuelle Mischungen erstellen, die auf Ihre Stimmung oder Aufgabe zugeschnitten sind, und diese als Voreinstellungen speichern, um sie später wieder zu verwenden.

Über das Mischen von Klängen hinaus bündelt Moodist eine Reihe von Produktivitätstools direkt in der Benutzeroberfläche: einen Pomodoro-Timer, einen Countdown-Timer, Atemübungen, eine Aufgabenliste und einen Notizblock. Mischungen können per URL geteilt werden, damit Kollegen oder Freunde dieselbe Klanglandschaft hören können. Selbst-Hosting bietet Ihnen eine private, stets verfügbare Instanz auf Ihrem eigenen VPS, ohne von einem Drittanbieterdienst abhängig zu sein.