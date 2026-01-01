Moderne Weboberfläche zum Ausführen von Ansible-Playbooks, Terraform-Plänen, Bash-Skripten und Pulumi-Stacks.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Semaphore
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Semaphore erstellen können
Semaphore ist eine moderne Open-Source-Weboberfläche zur Verwaltung und Ausführung von DevOps-Automatisierungstools. Sie bietet ein übersichtliches Dashboard zur Ausführung von Ansible Playbooks, Terraform Plänen, OpenTofu Konfigurationen, Bash-Skripten und Pulumi Stacks, ohne Kommandozeilenzugriff zu benötigen. Teams können Inventare, Anmeldeinformationen und den Ausführungsverlauf über den Browser verwalten und dabei die volle Kontrolle über ihren Infrastrukturcode behalten.
Das Selbst-Hosting von Semaphore auf Ihrem VPS zentralisiert die gesamte Automatisierungsausführung mit Audit-Trails, geplanten Läufen und Team-Zugriffskontrollen. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL für eine zuverlässige Datenspeicherung und ein Administratorkonto, das beim ersten Start automatisch mit den Anmeldeinformationen erstellt wird, die Sie während der Bereitstellung konfigurieren.
Hauptmerkmale von Semaphore
Ansible Playbook Runner
Ansible Playbooks über eine Web-Benutzeroberfläche ausführen – mit Inventarverwaltung, Variableneinspeisung und Echtzeit-Ausgabestreaming.
Multitool-Unterstützung
Führen Sie Terraform-, OpenTofu-, Pulumi- und Bash-Skripte zusammen mit Ansible über eine einzige, einheitliche Oberfläche aus.
Geplante Ausführung
Planen Sie Automatisierungsläufe mit Cron-Ausdrücken und zeigen Sie den Ausführungsverlauf mit detaillierten Protokollen und Statusverfolgung an.
Anmeldeinformationsverwaltung
Speichern Sie SSH-Schlüssel, Cloud-Anbieter-Zugangsdaten und Tresor-Passwörter sicher mit verschlüsseltem Speicher.
Teamzusammenarbeit
Verwalten Sie den Teamzugriff mit Berechtigungen auf Projektebene, damit Mitglieder autorisierte Aufgaben ohne direkten Serverzugriff ausführen können.
Git-Integration
Rufen Sie Playbooks und Automatisierungscode direkt aus Git-Repositories ab, mit Zweig- und Tag-Auswahl pro Aufgabe.
Warum Semaphore auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.