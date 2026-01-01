Semaphore ist eine moderne Open-Source-Weboberfläche zur Verwaltung und Ausführung von DevOps-Automatisierungstools. Sie bietet ein übersichtliches Dashboard zur Ausführung von Ansible Playbooks, Terraform Plänen, OpenTofu Konfigurationen, Bash-Skripten und Pulumi Stacks, ohne Kommandozeilenzugriff zu benötigen. Teams können Inventare, Anmeldeinformationen und den Ausführungsverlauf über den Browser verwalten und dabei die volle Kontrolle über ihren Infrastrukturcode behalten.

Das Selbst-Hosting von Semaphore auf Ihrem VPS zentralisiert die gesamte Automatisierungsausführung mit Audit-Trails, geplanten Läufen und Team-Zugriffskontrollen. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL für eine zuverlässige Datenspeicherung und ein Administratorkonto, das beim ersten Start automatisch mit den Anmeldeinformationen erstellt wird, die Sie während der Bereitstellung konfigurieren.