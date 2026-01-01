Apache ShenYu per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-Java-natives API-Gateway für Service-Proxy, Protokollkonvertierung und API-Governance im großen Maßstab.
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Was Sie mit Apache ShenYu erstellen können
Apache ShenYu ist ein Open-Source, Java-natives API-Gateway, das für Microservice-Umgebungen entwickelt wurde, die hohen Durchsatz und geringe Latenz erfordern. Es fungiert als einheitlicher Einstiegspunkt für Routing, Protokollkonvertierung und Traffic-Governance über Dienste hinweg, die auf Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket und mehr basieren. Eine Hot-Swap-fähige Plugin-Architektur ermöglicht es Ihnen, Traffic-Kontrollrichtlinien – Ratenbegrenzung, Authentifizierung, WAF, Circuit Breaking – zu aktivieren oder zu deaktivieren, ohne das Gateway neu starten zu müssen.
Die gebündelte Admin-Konsole bietet Ihrem Team Echtzeit-Transparenz und dynamische Kontrolle über Routing-Regeln, Selektoren und Systemberechtigungen über ein browserbasiertes Dashboard. Das Selbst-Hosting von ShenYu auf Ihrem eigenen VPS hält den API-Traffic innerhalb Ihrer Infrastruktur, eliminiert Cloud-Egress-Kosten pro Anfrage und ermöglicht es Ihnen, Governance-Richtlinien durchzusetzen, ohne von einem verwalteten API-Gateway-Dienst abhängig zu sein.
Hauptmerkmale von Apache ShenYu
Hot-Swap-fähige Plugins
Verkehrs-Plugins – Ratenbegrenzung, Authentifizierung, WAF und mehr – zur Laufzeit aktivieren, deaktivieren oder neu konfigurieren, ohne das Gateway neu zu starten oder den Live-Verkehr zu unterbrechen.
Multi-Protokoll-Unterstützung
Leiten Sie Anfragen über Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket und MQTT von einem einzigen Gateway-Einstiegspunkt aus weiter.
Dynamische Verkehrssteuerung
Definiere Routing-Selektoren und -Regeln über die Admin-Benutzeroberfläche, die sofort wirksam werden, und gib den Betriebsteams eine detaillierte Kontrolle darüber, welcher Upstream jede Anfrage erhält.
Integrierte Observability
Verteilte Ablaufverfolgung, Metrikexport und Integrationen für strukturiertes Logging bieten Ihnen durchgängige Transparenz über API-Latenz und Fehlerraten über alle proxied Dienste hinweg.
OAuth 2.0 und JWT Authentifizierung
Sichern Sie APIs mit OAuth 2.0, JWT-Token-Validierung oder benutzerdefinierter Signaturprüfung auf der Gateway-Ebene, bevor Anfragen Ihre Backend-Dienste erreichen.
Warum Apache ShenYu auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.