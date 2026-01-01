Apache ShenYu ist ein Open-Source, Java-natives API-Gateway, das für Microservice-Umgebungen entwickelt wurde, die hohen Durchsatz und geringe Latenz erfordern. Es fungiert als einheitlicher Einstiegspunkt für Routing, Protokollkonvertierung und Traffic-Governance über Dienste hinweg, die auf Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket und mehr basieren. Eine Hot-Swap-fähige Plugin-Architektur ermöglicht es Ihnen, Traffic-Kontrollrichtlinien – Ratenbegrenzung, Authentifizierung, WAF, Circuit Breaking – zu aktivieren oder zu deaktivieren, ohne das Gateway neu starten zu müssen.

Die gebündelte Admin-Konsole bietet Ihrem Team Echtzeit-Transparenz und dynamische Kontrolle über Routing-Regeln, Selektoren und Systemberechtigungen über ein browserbasiertes Dashboard. Das Selbst-Hosting von ShenYu auf Ihrem eigenen VPS hält den API-Traffic innerhalb Ihrer Infrastruktur, eliminiert Cloud-Egress-Kosten pro Anfrage und ermöglicht es Ihnen, Governance-Richtlinien durchzusetzen, ohne von einem verwalteten API-Gateway-Dienst abhängig zu sein.