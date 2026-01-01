Emby mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Persönlicher Medienserver, der Ihre Videos, Musik und Fotos von überall auf jedes Gerät organisiert und streamt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Emby erstellen können
Emby ist ein umfassender persönlicher Medienserver, der Ihre gesamte Mediensammlung – Filme, Fernsehsendungen, Musik und und Fotos – auf einer einzigen, einheitlichen Plattform zusammenführt. Er konvertiert und streamt Inhalte automatisch auf jedes Gerät, wobei die Echtzeit-Transkodierung eine reibungslose Wiedergabe unabhängig von den Client-Fähigkeiten oder Netzwerkbedingungen gewährleistet.
Das Hosten von Emby auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen 24/7-Verfügbarkeit, Upload-Geschwindigkeiten auf Unternehmensniveau für Remote-Streaming und dedizierte Transkodierungsressourcen für mehrere gleichzeitige Zuschauer. Ihre Medienbibliothek und Metadaten bleiben vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abonnementstufen, die die Wiedergabe oder Speicherung einschränken.
Hauptmerkmale von Emby
Automatische Transkodierung
Echtzeit-Video- und Audiokonvertierung gewährleistet eine reibungslose Wiedergabe auf jedem Gerät, unabhängig vom ursprünglichen Dateiformat oder den Client-Funktionen.
Live-TV und DVR
Schalten Sie Live-Fernsehen ein und planen Sie Aufnahmen mit einem integrierten DVR, wodurch herkömmliche Kabelabonnements durch eine selbstverwaltete Lösung ersetzt werden.
Mobile Synchronisierung
Laden Sie Medien auf Smartphones und Tablets herunter, um sie offline anzusehen und Inhalte auch ohne Internetverbindung zugänglich zu halten.
Kindersicherung
Legen Sie benutzerbezogene Inhaltsbeschränkungen und Anzeigepläne fest, um sichere, altersgerechte Medienumgebungen für jedes Familienmitglied zu schaffen.
Multi-Bibliotheks-Support
Organisieren Sie Filme, TV-Sendungen, Musik und Fotos in separaten Bibliotheken mit umfangreichen Metadaten, Coverbildern und Bewertungen, die automatisch abgerufen werden.
Warum Emby auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.