NetBox ist die fÃ¼hrende Open-Source-Plattform fÃ¼r die Modellierung und Dokumentation von Netzwerkinfrastruktur. UrsprÃ¼nglich von DigitalOcean entwickelt, bietet es eine umfassende Quelle der Wahrheit fÃ¼r IP-Adressverwaltung (IPAM), Rechenzentrumsinfrastrukturverwaltung (DCIM), Schaltkreise, Verbindungen und Virtualisierungsressourcen. Netzwerkingenieure nutzen NetBox, um jedes GerÃ¤t, Kabel, jede IP-Adresse und jedes VLAN in ihrer gesamten Infrastruktur zu verfolgen.

Das Selbst-Hosting von NetBox auf Ihrem VPS hÃ¤lt die gesamte Netzwerkdokumentation privat und fÃ¼r Ihr Betriebsteam zugÃ¤nglich. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL fÃ¼r die Datenspeicherung, Redis fÃ¼r Caching und Hintergrundaufgaben sowie einen dedizierten Worker-Prozess fÃ¼r die zuverlÃ¤ssige AusfÃ¼hrung von Aufgaben. Ein Admin-Konto wird beim ersten Start automatisch mit den wÃ¤hrend der Bereitstellung konfigurierten Anmeldeinformationen erstellt.