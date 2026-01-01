Open-Source Netzwerkinfrastruktur-Modellierungs- und Dokumentationsplattform fÃ¼r IP-Adressen, Racks und Schaltkreise.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r NetBox
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit NetBox erstellen kÃ¶nnen
NetBox ist die fÃ¼hrende Open-Source-Plattform fÃ¼r die Modellierung und Dokumentation von Netzwerkinfrastruktur. UrsprÃ¼nglich von DigitalOcean entwickelt, bietet es eine umfassende Quelle der Wahrheit fÃ¼r IP-Adressverwaltung (IPAM), Rechenzentrumsinfrastrukturverwaltung (DCIM), Schaltkreise, Verbindungen und Virtualisierungsressourcen. Netzwerkingenieure nutzen NetBox, um jedes GerÃ¤t, Kabel, jede IP-Adresse und jedes VLAN in ihrer gesamten Infrastruktur zu verfolgen.
Das Selbst-Hosting von NetBox auf Ihrem VPS hÃ¤lt die gesamte Netzwerkdokumentation privat und fÃ¼r Ihr Betriebsteam zugÃ¤nglich. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL fÃ¼r die Datenspeicherung, Redis fÃ¼r Caching und Hintergrundaufgaben sowie einen dedizierten Worker-Prozess fÃ¼r die zuverlÃ¤ssige AusfÃ¼hrung von Aufgaben. Ein Admin-Konto wird beim ersten Start automatisch mit den wÃ¤hrend der Bereitstellung konfigurierten Anmeldeinformationen erstellt.
Hauptmerkmale von NetBox
IP-Adressverwaltung
Verwalten Sie IP-PrÃ¤fixe, Adressen, Bereiche und VLANs mit hierarchischer Organisation und Auslastungsverfolgung.
GerÃ¤tebestand
Modellieren Sie NetzwerkgerÃ¤te, GerÃ¤tetypen, Hersteller und Plattformen mit Rack-Ansichtsdiagrammen und KabelverlÃ¤ufen.
Schaltkreisverfolgung
Dokumentieren Sie WAN-Schaltkreise, Anbieter und Verbindungen mit A/Z-Terminierungszuordnung und Vertragsdetails.
REST- und GraphQL-APIs
VollstÃ¤ndige REST- und GraphQL-APIs ermÃ¶glichen Automatisierung, Integration mit Ãœberwachungstools und programmatische Infrastrukturverwaltung.
Benutzerdefinierte Felder
Erweitern Sie jeden Objekttyp mit benutzerdefinierten Feldern, Tags und Validierungsregeln, um den spezifischen Dokumentationsanforderungen Ihrer Organisation gerecht zu werden.
Ã„nderungsprotokollierung
VollstÃ¤ndiger Audit-Trail jeder Ã„nderung an InfrastrukturdatensÃ¤tzen mit Benutzerzuordnung und Zeitstempeln.
Warum NetBox auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.
Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken
Atlas CMMS
Selbst gehostetes CMMS fÃ¼r ArbeitsauftrÃ¤ge, prÃ¤ventive Instandhaltung und Asset-Tracking