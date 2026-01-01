NZBGet mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Effizienter Usenet-BinÃ¤r-Downloader, in C++ geschrieben, mit einer ausgefeilten Web-BenutzeroberflÃ¤che und einem breiten Automatisierungs-Ã–kosystem.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit NZBGet erstellen kÃ¶nnen
NZBGet ist ein hochleistungsfÃ¤higer Usenet-BinÃ¤r-Downloader, der in C++ geschrieben wurde und fÃ¼r maximalen Durchsatz sowie minimalen CPU- und Speicherverbrauch konzipiert ist. Er lÃ¤dt NZB-Dateien von Usenet-Servern herunter, repariert unvollstÃ¤ndige BeitrÃ¤ge mit PAR2, entpackt RAR-Archive und Ã¼bergibt die endgÃ¼ltigen Dateien an Nachbearbeitungsskripte oder Arr-Anwendungen â€“ alles Ã¼ber eine reaktionsschnelle Web-BenutzeroberflÃ¤che, die auf praktisch jeder Hardware lÃ¤uft.
Das Selbst-Hosting von NZBGet auf einem VPS sorgt dafÃ¼r, dass Ihre Downloads rund um die Uhr in einem schnellen Netzwerk laufen, ohne einen Heim-PC zu blockieren. Es lÃ¤sst sich nahtlos mit Sonarr, Radarr, Lidarr und anderen Automatisierungstools kombinieren, die NZB-URLs Ã¼ber seine REST-API Ã¼bergeben.
Hauptmerkmale von NZBGet
BranchenfÃ¼hrender Durchsatz
Die C++-Codebasis lastet schnelle Usenet-Verbindungen mit minimalem CPU- und Speicher-Overhead aus, wobei Platz fÃ¼r andere Dienste auf demselben VPS bleibt.
PAR2 reparieren und entpacken
Automatische ÃœberprÃ¼fung, Reparatur beschÃ¤digter BeitrÃ¤ge und RAR/RAR5-Extraktion, damit abgeschlossene Downloads gebrauchsfertig in Ihrer Bibliothek landen.
Servarr-kompatible REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und Ã¤hnliche Tools Ã¼bergeben NZBs direkt Ã¼ber die gut unterstÃ¼tzte JSON-RPC API.
Leistungsstarke Nachbearbeitung
Hook-Skripte in jeder Download-Phase ermÃ¶glichen es Ihnen, Medienbibliothek-Scans, Benachrichtigungen, Transkodierung oder beliebige benutzerdefinierte Workflows pro Kategorie auszulÃ¶sen.
Responsives Web-UI
Ãœbersichtliche Browser-OberflÃ¤che mit Warteschlangenverwaltung, serverbezogenen Statistiken und vollem Konfigurationszugriff â€” funktioniert reibungslos auf Desktop und MobilgerÃ¤ten.
Warum NZBGet auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.