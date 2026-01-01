ShinyProxy ist der Open-Source-Server, der von Open Analytics zum Hosten interaktiver Datenanwendungen entwickelt wurde, die in R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio und vielen anderen Frameworks geschrieben sind. Es startet jede Benutzersitzung in einem isolierten Docker-Container, leitet dann HTTP- und WebSocket-Verkehr zurück an den Browser, sodass jeder Besucher eine saubere Umgebung erhält, ohne den gemeinsamen Zustand zu verunreinigen.

Das Selbst-Hosting von ShinyProxy auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Modelle, Datensätze und Dashboards innerhalb Ihrer Perimeter, während es Teams Unternehmensfunktionen bietet — Authentifizierung, gruppenbasierte Zugriffskontrolle, Nutzungsaufzeichnung — ohne Pro-Sitz-Lizenzierung oder Anbieterbindung.