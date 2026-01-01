ShinyProxy mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Server zum Bereitstellen von Shiny, Dash, Streamlit und anderen Daten-Apps mit integrierter Authentifizierung.
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Was Sie mit ShinyProxy erstellen können
ShinyProxy ist der Open-Source-Server, der von Open Analytics zum Hosten interaktiver Datenanwendungen entwickelt wurde, die in R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio und vielen anderen Frameworks geschrieben sind. Es startet jede Benutzersitzung in einem isolierten Docker-Container, leitet dann HTTP- und WebSocket-Verkehr zurück an den Browser, sodass jeder Besucher eine saubere Umgebung erhält, ohne den gemeinsamen Zustand zu verunreinigen.
Das Selbst-Hosting von ShinyProxy auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Modelle, Datensätze und Dashboards innerhalb Ihrer Perimeter, während es Teams Unternehmensfunktionen bietet — Authentifizierung, gruppenbasierte Zugriffskontrolle, Nutzungsaufzeichnung — ohne Pro-Sitz-Lizenzierung oder Anbieterbindung.
Hauptmerkmale von ShinyProxy
Benutzerbezogene Container
Jede Sitzung startet einen eigenen Docker-Container, sodass Benutzer niemals Zustand, Sitzungen oder Rechenressourcen teilen.
Multi-Framework-Unterstützung
Hosten Sie R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode und jede andere Web-App, die als Container verpackt ist.
Pluggable Authentifizierung
Integrieren Sie LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak oder soziale Logins, um Apps mit gruppenbasierter Zugriffssteuerung abzusichern.
Nutzungsanalysen
Integrierte Ereignisprotokollierung verfolgt App-Starts, Dauern und aktive Sitzungen zur Kapazitätsplanung und Auditierung.
WebSocket-Streaming
Natives WebSocket- und HTTP/2-Proxying hält interaktive Shiny- und Dash-Anwendungen unter Last reaktionsschnell.
Admin-Dashboard
Die Live-Admin-Ansicht zeigt laufende Container an, ermöglicht Operatoren, Aktivitäten zu überprüfen und beendet Sitzungen bei Bedarf.
Warum ShinyProxy auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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