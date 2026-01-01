Mailpit in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiges E-Mail-Testtool, das SMTP-Nachrichten erfasst und sie in einem browserbasierten Posteingang anzeigt.
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Was Sie mit Mailpit erstellen können
Mailpit ist ein Open-Source-Tool zum Testen und Debuggen von E-Mails, das für Entwickler entwickelt wurde. Es betreibt einen integrierten SMTP-Server, der alle ausgehenden E-Mails Ihrer Anwendungen abfängt und die erfassten Nachrichten in einem übersichtlichen, durchsuchbaren Web-Posteingang anzeigt – ohne jemals E-Mails an echte Empfänger zu senden. Dies macht es sicher, E-Mail-Benachrichtigungsflüsse zu testen, E-Mail-Vorlagen zu iterieren und SMTP-Konfigurationen in Entwicklungs- und Staging-Umgebungen zu überprüfen.
Mailpit ist der moderne, aktiv gewartete Ersatz für MailHog (das nicht mehr gewartet wird). Es wird als eine einzige, leichtgewichtige Binärdatei geliefert, mit einem schnellen, SQLite-gestützten Nachrichtenspeicher, Volltextsuche, HTML-E-Mail-Rendering, einer REST-API und optionaler SMTP- und UI-Authentifizierung – alles mit einem vernachlässigbaren Speicherbedarf.
Hauptmerkmale von Mailpit
SMTP E-Mail-Erfassung
Fungiert als Drop-in-SMTP-Server, der ausgehende E-Mails von jeder Anwendung abfängt und so eine versehentliche Zustellung an echte E-Mail-Adressen während der Entwicklung verhindert.
Browserbasierter Posteingang
Alle erfassten Nachrichten in einer responsiven Web-Benutzeroberfläche anzeigen, durchsuchen und prüfen, mit vollständigem HTML-Rendering, Quellcode-Ansicht und mobilfreundlichem Layout.
REST API Zugriff
Nachrichten programmatisch über eine dokumentierte REST-API abfragen, löschen und verwalten, um die Integration in automatisierte Testsuiten und CI/CD-Pipelines zu ermöglichen.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie Betreffzeilen, Absender- und Empfängeradressen sowie den Nachrichtentext, um bestimmte E-Mails während des Testens schnell zu finden.
Nachrichten-Tagging
Nachrichten automatisch nach Typ kennzeichnen – HTML, Anhänge, eingebettete Bilder – für eine schnelle visuelle Filterung großer Mengen von Test-E-Mails.
Warum Mailpit auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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