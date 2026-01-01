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Open-Source-Helpdesk- und Kundensupport-Plattform, die E-Mail, Chat und soziale Kanäle in einen einzigen Ticketing-Workflow verwandelt.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Zammad erstellen können

Zammad ist ein vollständig quelloffenes Helpdesk- und Kundensupportsystem, das E-Mail-, Chat-, Telefon-, Twitter-, Facebook- und Telegram-Konversationen in einer einzigen Ticket-Warteschlange zusammenführt. Agenten arbeiten von einem einzigen Posteingang aus, während Kunden Sie über den Kanal erreichen, den sie bevorzugen, und jede Interaktion wird in einem einheitlichen Kundenprofil mit einer vollständigen Audit-Historie protokolliert.

Das Selbst-Hosting von Zammad auf Ihrem eigenen VPS hält Kundendaten, Gesprächsprotokolle und SLA-Metriken unter Ihrer Kontrolle, ohne Lizenzgebühren pro Agent. Die Plattform skaliert von einem Ein-Personen-Support-Desk bis hin zu einem Multi-Team-Betrieb mit benutzerdefinierten Workflows, Wissensdatenbankartikeln und Zeiterfassung.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Zammad

Mehrkanal-Posteingang

Fassen Sie Tickets aus E-Mail, Web-Chat, Telegram, Twitter, Facebook und Telefon in einer einzigen Warteschlange zusammen, damit Agenten nie zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen.

SLA und Eskalation

Definieren Sie Reaktions- und Lösungsziele pro Kunde oder Tickettyp, mit automatischen Eskalationen, wenn Fristen überschritten werden.

Wissensdatenbank

Veröffentlichen Sie öffentliche und interne Artikel mit mehrsprachiger Unterstützung, um wiederkehrende Tickets zu reduzieren und neue Agenten schneller einzuarbeiten.

Volltextsuche

Elasticsearch-gestützte Suche über jedes Ticket, jeden Artikel und jeden Kundendatensatz liefert Ergebnisse in Millisekunden, selbst bei großem Umfang.

Benutzerdefinierte Workflows

Erstellen Sie triggerbasierte Automatisierungen und geplante Aufgaben, die Tickets weiterleiten, Antworten senden und Felder aktualisieren, ohne Code schreiben zu müssen.

REST API und Webhooks

Integrieren Sie Zammad mit CRMs, Überwachungstools und Chatbots über eine umfassende REST-API und ausgehende Webhooks.

Warum Zammad auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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