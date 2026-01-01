Zammad ist ein vollständig quelloffenes Helpdesk- und Kundensupportsystem, das E-Mail-, Chat-, Telefon-, Twitter-, Facebook- und Telegram-Konversationen in einer einzigen Ticket-Warteschlange zusammenführt. Agenten arbeiten von einem einzigen Posteingang aus, während Kunden Sie über den Kanal erreichen, den sie bevorzugen, und jede Interaktion wird in einem einheitlichen Kundenprofil mit einer vollständigen Audit-Historie protokolliert.

Das Selbst-Hosting von Zammad auf Ihrem eigenen VPS hält Kundendaten, Gesprächsprotokolle und SLA-Metriken unter Ihrer Kontrolle, ohne Lizenzgebühren pro Agent. Die Plattform skaliert von einem Ein-Personen-Support-Desk bis hin zu einem Multi-Team-Betrieb mit benutzerdefinierten Workflows, Wissensdatenbankartikeln und Zeiterfassung.