Cerbos mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source, sprachunabhängiger Autorisierungsdienst zum Schreiben von kontextsensitiven Zugriffssteuerungsrichtlinien als Code.
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Was Sie mit Cerbos erstellen können
Cerbos ist ein selbstgehosteter Entscheidungspunkt für Richtlinien, der die Autorisierungslogik von Ihrem Anwendungscode entkoppelt. Anstatt Berechtigungsprüfungen über Dienste hinweg zu streuen, definieren Sie Ressourcen- und Hauptrichtlinien als versionskontrollierte YAML-Dateien, und Cerbos beantwortet Autorisierungsfragen über eine REST- und gRPC-API mit Reaktionszeiten im Sub-Millisekundenbereich.
Das Selbsthosting von Cerbos auf Ihrem eigenen VPS hält jede Autorisierungsentscheidung und das Auditprotokoll vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur — kein Drittanbieterdienst sieht, welche Benutzer auf welche Ressourcen zugreifen. Richtlinien leben neben Ihrem Code, integrieren sich mit jeder Sprache über generierte SDK-Clients und können zur Laufzeit ohne Neustart Ihrer Dienste neu geladen werden.
Hauptmerkmale von Cerbos
Richtlinie als Code
Definieren Sie Zugriffsregeln in versionskontrollierten YAML-Dateien mit vollständiger Git-Historie, Code-Review und CI/CD-Validierung, anstatt Datenbanktabellen, die in Ihrer App versteckt sind.
Sprachunabhängig
Rufen Sie Cerbos über REST oder gRPC aus jeder Sprache mit offiziellen SDK-Clients für Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby und Rust auf.
Kontextbezogene Entscheidungen
Berechtigungen anhand von Attributen des Benutzers, der Ressource und der Umgebung — einschließlich JWT-Ansprüchen — bewerten, um detaillierte Regeln auszudrücken, die über statische Rollenzuweisungen hinausgehen.
Submillisekunden-Latenz
Richtlinien werden in eine In-Memory-Entscheidungs-Engine kompiliert, sodass Prüfungen in weit unter einer Millisekunde erfolgen und horizontal ohne Datenbankzugriff skalieren.
Integriertes Audit-Log
Jede Autorisierungsentscheidung kann mit vollständigem Anfrage- und Antwortkontext für Compliance-Berichte und nachträgliches Policy-Debugging aufgezeichnet werden.
Warum Cerbos auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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