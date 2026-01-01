MySpeed ist ein leichtgewichtiges, selbst gehostetes Speedtest-Überwachungstool, das kontinuierlich die Leistung Ihrer Internetverbindung verfolgt. Es führt automatisierte Speedtests nach einem konfigurierbaren Zeitplan mit Ookla, LibreSpeed oder Cloudflare durch und speichert die Ergebnisse dann lokal in einer SQLite-Datenbank, sodass Sie Trends über Tage, Wochen und Monate hinweg analysieren können.

Über die reinen Messwerte hinaus bietet MySpeed interaktive Diagramme, eine konfigurierbare Datenaufbewahrungsrichtlinie, Benachrichtigungen zur Systemzustandsprüfung per E-Mail, Signal, WhatsApp oder Telegram sowie optionale Prometheus-Metriken zur Integration in bestehende Observability-Stacks. Alle Daten bleiben auf Ihrem eigenen Server – keine Analysen von Drittanbietern, keine Cloud-Abhängigkeit und keine Gebühren pro Test.