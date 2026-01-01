Qdrant mit einem Klick installieren.
Hochleistungs-Open-Source-Vektordatenbank für semantische Suche, Empfehlungen und KI-gestützte Anwendungen.
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Was Sie mit Qdrant erstellen können
Qdrant ist eine produktionsreife Open-Source-Vektor-Ähnlichkeitssuchmaschine, die speziell für KI- und Machine-Learning-Workloads entwickelt wurde. Sie speichert hochdimensionale Vektoren zusammen mit umfangreichen Nutzdaten-Metadaten und liefert Nächste-Nachbarn-Abfragen im Sub-Millisekundenbereich unter Verwendung von HNSW-Indizierung, mehreren Distanzmetriken und erweiterter Filterung – alles zugänglich über REST- und gRPC-APIs.
Das Selbst-Hosting von Qdrant auf einem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Speicherzuweisung, Indexierungskonfiguration und Datenresidenz, ohne die Pro-Abfrage-Preise oder Verbindungsbeschränkungen von verwalteten Vektordatenbankdiensten. Dies macht es ideal für KI-Startups und Teams, die semantische Suche oder RAG-Pipelines skalieren.
Hauptmerkmale von Qdrant
Sub-Millisekunden-Suche
Die HNSW-Indizierung ermöglicht nahezu sofortige Nächste-Nachbarn-Abfragen über Millionen von Vektoren hinweg, wodurch KI-Anwendungen in jedem Umfang reaktionsschnell bleiben.
Payload-Filterung
Filtern Sie Suchergebnisse zur Abfragezeit nach beliebigen Metadatenfeldern und kombinieren Sie dabei Vektorähnlichkeit mit strukturierten Bedingungen in einer einzigen Anfrage.
Mehrere Distanzmetriken
Wählen Sie Kosinus-, Euklidische oder Skalarprodukt-Distanz, um dem von Ihrer Anwendung verwendeten Embedding-Modell zu entsprechen, ohne Daten neu zu indizieren.
REST- und gRPC-APIs
Integrieren Sie Qdrant in jede Sprache oder jedes Framework über die OpenAPI REST-Schnittstelle oder die hochdurchsatzfähige gRPC-API für latenzempfindliche Workloads.
Quantisierungsunterstützung
Skalare und Produktquantisierung reduzieren den Speicherbedarf erheblich, wodurch Sie größere Datensätze auf derselben Hardware ohne Qualitätsverlust indizieren können.
Warum Qdrant auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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